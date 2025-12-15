تقویت سپر قدرتمند دفاعی در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور، ضمن حضور در بخش‌های مختلف و بررسی اقدامات صورت گرفته، به تلاش‌ها برای ارتقاء توان پدافند هوایی ایران اسلامی اشاره و اظهار کرد: امروز فرصتی ایجاد شد تا بتوانیم در جمع همرزمان خود در پدافند هوایی حاضر شویم و از چگونگی پیشبرد اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته از سوی آنان برای ارتقاء توان پدافند هوایی کشور بازدیدی کردیم.

امیر سرلشکر موسوی همچنین بر ضرورت ارتقاء بیش از پیش توان پدافند هوایی کشور تاکید و تصریح کرد: ارتقاء روز به روز، مستمر و دائمی توان پدافند هوایی ایران اسلامی، از اولویت‌های کشور است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همرزمان ما در پدافند هوایی حقیقتا با ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی و بهره‌گیری از دانش، تخصص و همت بلند خویش، در چند ماه اخیر، اقدامات بسیار بزرگ و قابل توجهی را در عرصه ارتقاء توان پدافند هوایی کشور ترتیب داده‌اند که شایسته قدردانی است.

امیر سرلشکر موسوی ادامه داد: با اتکا به اقدامات صورت گرفته در پدافند هوایی کل کشور، باید گفت که استمرار ارتقاء توان پدافند هوایی به خوبی در حال انجام است و این ماحصل اقدامات شبانه روزی و بدون وقفه همرزمان ما در مجموعه پدافند هوایی کشور است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن قدردانی از مسئولان، کارکنان و رزمندگان این قرارگاه گفت: تمامی پیشرفت‌ها حاصل کار هم افزا، هماهنگ، شبانه روزی و فداکارانه مجموعه دانشمندان، محققان، فرماندهان، شرکت‌های دانش بنیان، صنایع دفاع، مراکز جهاد خودکفایی ارتش و سپاه است. ما از همه آنان قدردانی می‌کنیم و امیدواریم قرارگاه پدافند هوایی در مسیر پیش روی خود، موفق باشد و ضمن دستیابی به اهداف تعیین شده، در ماموریت‌های واگذاری، موفق عمل کند.

امیر سرلشکر موسوی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نیروی پدافند هوایی ارتش و سپاه، بازوان قدرتمند مطمئن و با ارزشی هستند که می‌توانند یاری بخش قرارگاه پدافند در پیشبرد راهبردها و هدف‌گذاری‌های نوین قرار گیرند و در ارتقاء ظرفیت‌های کمی و کیفی، بهره‌گیری از سامانه‌های نوین و روز آمد و نیروی انسانی متعهد، شجاع، کارآمد و تقویت سپر دفاعی شبکه یکپارچه پدافند هوایی، برای رویارویی موفق با تهدیدها، در هم‌افزایی با سایر نیروها و سازمان‌های فعال و مسئول نقش اساسی ایفا کنند.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

