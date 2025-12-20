خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: سوال: حکم خرید و فروش اکانت بازی‌های آنلاین (شخصی برخی از مراحل بازی را تمام کرده و این امتیاز را می‌فروشد تا خریدار از همین مرحله ادامه دهد و مراحل قبلی را نرود) چیست؟ اگر سایت ارائه‌دهنده بازی از بازندگان مبلغی را دریافت نکند و خود بازندگان نیز پولی به برندگان نپردازند(تا مصداق قمار حرام شود) بلکه شخصی که مراحلی از بازی را طی کرده، به هر دلیل امتیاز خود را بازای مبلغی معین به فرد دیگری واگذار کند که او بازی را ادامه دهد، اگر چنین موضوعی در عرف رایج باشد، ایرادی نخواهد داشت. پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر به صورتی نباشد که از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند، فی نفسه مانعی ندارد والا صورت شرعی ندارد و همان شرط بندی حرام است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه مالیت شرعی داشته باشد مانعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): چنانچه در این بازی‌ها از شرکت کنندگان پولی بگیرند، و از محل پولهای دریافتی جوایزی به برندگان بپردازند، این کار حرام است و خرید و فروش اکانت نیز همان حکم را دارد.