به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در قلب شهر مقدس قم، دانشگاه اصولالدین (علامه عسکری) هر هفته میزبان شکوهبخش و صمیمانهای است که نه از فرمان بالا، که از عشق و ابتکار خود دانشجویان جوان میجوشد. مراسم «سهشنبههای مهدوی» بهعنوان نگینی درخشان در فعالیتهای فرهنگی این دانشگاه، نمونهای زنده از حرکت خودجوش، ایمان و احساس مسئولیت نسل جوان در قبال آرمانهای اعتقادی است.
هر سهشنبه، فضای دانشگاه رنگ و بوی دیگری میگیرد، صحنهای از انتظار و انسجام به نمایش گذاشته می شود. دانشجویان، کارمندان، اساتید و حتی عدهای از مردم شهر، گرد هم میآیند تا با خواندن زیارت آل یاسین – سلام و درود ویژه بر حضرت مهدی(عج) – دلهای خود را به یاد آن منجی عالم بشریت روشن کنند.
پخش زیارت آل یاسین، صدایی روحافزا را در فضا میپراکند و حال و هوای معنوی بینظیری میآفریند. جالب آنکه در هر نوبت، حدود ۳۰۰ نسخه از این زیارت در میان شرکتکنندگان توزیع میشود؛ اقدامی که نه تنها بر آشنایی بیشتر با مضامین این دعا میافزاید، بلکه یادبودی مکتوب از این گردهمایی هفتگی را به شرکتکنندگان هدیه میکند.
آنچه این مراسم را متمایز میکند، نقش محوری و مدیریت کاملاً خودجوش دانشجویان است. میزبانی به سبک دانشجویی؛ از عشق تا پذیرایی را در این برنامه مشاهده می کنیم. از برنامهریزی و هماهنگیهای اولیه تا اجرای روان مراسم، همه و همه توسط همین جوانان باانگیزه انجام میشود. پذیرایی مراسم نیز جلوه ای از این خلاقیت و صمیمیت است؛ شیرینیهای دستساز دانشجویان، که قطعاً حین پخت آن نیتهایی خالصانه همراه بوده، همراه با چای گرم، گرمابخش جان شرکتکنندگان میشود. این سادگی و صمیمیت، فرسنگها با برنامههای رسمی و خشک فاصله دارد و در دل شرکتکنندگان مینشیند.
از ویژگیهای جذاب و ثابت این مراسم، اهدای هدیههای کوچک به دانشجویان است. هدیههای کوچک، که پیامهای بزرگی دارند. این هدایا، که شامل تسبیح، گل، یادبودهای نمادین یا مواردی از این دست است، بیش از ارزش مادی، حامل پیامهای معنوی و یادآوری محبتآمیزِ آرمان انتظار هستند. این حرکت ظریف، تأثیر مراسم را در طول هفته در زندگی دانشجویان زنده نگه میدارد.
.
.
در ادامه این دورهمیهای معنوی، هر هفته به دانشجویان «تکلیفی عملی» داده میشود تا میان جلسات، پیوند خود را با مفاهیم مهدویت حفظ کنند و آن را در زندگی جاری سازند. تکلیف هفتگی در واقع تمرین زندگی منتظرانه است. این تکلیف که معمولاً در قالب یک عمل عبادی کوچک یا یک حرکت خیرخواهانهی ملموس طراحی میشود، شامل مواردی مانند: خواندن دعای عهد یا فرج در یک زمان مشخص، انجام کار نیک محرمانه برای فردی نیازمند، مطالعه یک حدیث یا روایت درباره حضرت مهدی(عج)، ترویج یک رفتار اخلاقی در محیط دانشگاه یا خانواده، کمک علمی یا آموزشی به یک همکلاسی است.
هدف از این اقدام، تبدیل اندیشهی انتظار به عملی روزمره و مؤثر است تا دانشجویان نه تنها در شناخت که در عمل نیز پیرو فرهنگ مهدوی باشند و آمادگی خود را برای ظهور در سایهی این تمرینهای مستمر بالا ببرند. این تکالیف ساده اما هدفمند، حلقهی اتصال جلسات سهشنبهها به زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان است و فضای منتظرانه را در طول هفته زنده نگه میدارد.
مراسم سهشنبههای مهدوی در دانشگاه علامه عسکری قم، فراتر از یک برنامه هفتگی معمولی است. این مراسم را میتوان «مدرسه انتظار فعال» نامید؛ جایی که دانشجویان تنها منتظر نمینشینند، بلکه با سازماندهی، خلاقیت و عشق، فضایی سازنده و امیدبخش میآفرینند. آنها در عمل نشان میدهند که انتظار فرج، تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه میتواند محرکی برای کار جمعی، مسئولیتپذیری و ایجاد جامعهای صمیمی و متعهد در کوچکترین مقیاسها باشد.
این حرکت خودجوش دانشجویی، الگویی الهامبخش برای دیگر مراکز علمی و فرهنگی است که چگونه میتوان با تکیه بر نیروی ایمان و ابتکار جوانان، بستری زنده و جذاب برای تعمیق معارف دینی و تقویت انسجام اجتماعی فراهم کرد. سهشنبههای مهدوی، داستان پیوند نسل جوان با آرمان مهدویت را نه در قالب شعار، که در قالبی گرم، صمیمی و اثرگذار روایت میکند.
زهرا صالحیفر، کارشناس ارشد قرآن و حدیث، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم
................
پایان پیام
نظر شما