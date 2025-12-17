به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه امروز این شورا (چهارشنبه ۲۶ آذر) با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح، بر ضرورت صیانت از پیوند علم و دین و استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد.

شهید مفتح؛ خنثی‌کننده فتنه جدایی حوزه و دانشگاه

دبیر شورای نگهبان با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح گفت: فردا سالروز شهادت عالم آگاه و مجاهد انقلابی، آیت‌الله دکتر مفتح است؛ شخصیتی که با تکیه بر بصیرت و شناخت نیازهای زمان، مسیری را برگزید که موجب خنثی شدن فتنه اختلاف و جدایی میان حوزه و دانشگاه شد.

وی افزود: به روح پاک این شهید بزرگوار و همه کسانی که برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی مجاهدت کردند، درود می‌فرستیم و علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

تحریف مفاهیم؛ راهبرد همیشگی دشمنان انقلاب

آیت‌الله جنتی با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای تحریف مفاهیم اساسی تصریح کرد: دشمنان همواره به دنبال تحریف مفاهیم بوده‌اند و یکی از توطئه‌های جدی آنان، جداسازی مسیر علم از دین است. وظیفه اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی این است که با الگوگیری از بزرگانی همچون شهید مفتح، با حضور هوشمندانه خود مانع این تحریف‌ها شوند.

وی شناخت زندگی و اندیشه پیشگامان انقلاب اسلامی را ضروری دانست و گفت: آشنایی با سیره و تفکر پیشگامان انقلاب، زمینه‌ساز شناخت صحیح از ماهیت انقلاب اسلامی و عامل تداوم حرکت درست انقلاب است.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به ناکامی دشمنان در مقابله با انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره در مواجهه منطقی با این انقلاب ناکام بوده‌اند و برای پوشاندن درماندگی خود، به روش‌هایی نظیر ترور و جنگ متوسل شده‌اند.

تبریک هفته پژوهش و تاکید بر همدلی علمی

آیت‌الله جنتی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی باید از الگوی موفق تبلیغی شهید مفتح در جذب اقشار مختلف مردم بهره ببرند و این تجربه ارزشمند را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

وی با اشاره به هفته پژوهش گفت: این هفته را به همه پژوهشگران و محققانی که حل مسائل کشور را محور فعالیت‌های علمی خود قرار داده‌اند تبریک می‌گوییم و امیدواریم همدلی و همکاری مراکز علمی و سازمان‌های اجرایی، هرچه سریع‌تر به حل مشکلات کشور منجر شود.

شورای نگهبان و اتکا به پشتوانه‌های علمی

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه هیچ مجموعه‌ای از پشتیبانی مجامع علمی بی‌نیاز نیست، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی‌داند و برای افزایش اتقان نظرات، همواره از دیدگاه‌های تخصصی کارشناسان و اساتید حوزوی و دانشگاهی بهره برده است.

وی افزود: در همین راستا، بیش از دو دهه است که از پشتیبانی ارزشمند دو مجموعه علمی، یعنی مجمع مشورتی فقهی و پژوهشکده شورای نگهبان، به عنوان سرمایه‌های گرانقدر علمی استفاده می‌شود.

آیت‌الله جنتی در پایان از همه محققان و پژوهشگرانی که طی سالیان گذشته با حضور در مجمع مشورتی فقهی و پژوهشکده شورای نگهبان و ارائه نظرات علمی خود، این شورا را در انجام وظایف قانونی‌اش یاری کرده‌اند، قدردانی و تشکر کرد.



............

پایان پیام/ ۲۱۸

