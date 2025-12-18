امام خمینی(ره) حقیقت برادری همه جوامع بشری را در جهان اشاعه داد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید با ارسال پیام تصویری به آیین پایانی جایزه جهانی امام خمینی(ره) ابراز امیدواری کردند روزی بهترین جایزه امام خمینی(ره) نسبت به جهان برونی، برقراری عدل و صلح باشد.

ایشان در این پیام، ابراز کردند: امام خمینی(ره) علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی در ایران و جهان، به اشاعه این حقیقت پرداخت که همه جوامع بشری برادر یکدیگرند. با همه گیری بیماری کرونا این حقیقت به سرعت عیان شد که همه انسان ها تحت تاثیر وضعیت یکدیگر هستند و همانطور که بیماری و درمان آنان مشترک است، مسائل اخلاقی آنان نیز مشترک است. اگر جنایت ها در غزه، گسترش یابد کل جهان را به هم می‌ریزد.

آیت الله جوادی آملی در ادامه بیان کردند: امام خمینی آمده است که نظام امت و امامت را مستقر کند و در سایه آن جاهلیت برطرف شود. برای این کار قرآن را محور اصلی قرار داده است. قرآن شکوه را برای مومن خواسته است. هیچ ملتی را پست نخواسته است و به اسلام دعوت کرده است.

این مرجع تقلید با ابراز امیدواری از اینکه جایزه جهانی امام خمینی(ره) عمیق تر و دقیق تر و علمی تر برگزار شود و در جهالت زدایی، نقش داشته باشد، ادامه دادند: بنابراین امیدوارم دنیای عاری از جهل داشته باشیم.

رونمایی از چهار کتاب

در بخش دیگری از این آیین، از چهار کتاب که توسط دبیرخانه جایزه جهانی امام خمینی(ره) تهیه شده است، رونمایی شد.

یکی از این کتاب‌ها شامل گزارش ۱۱ نشست و پیش نشست جایزه است که در دانشگاه‌های کشور و کشورهای هند، مالزی، روسیه و یونان برگزار شده است. مجموعه مقالات ارائه شده در این نشست‌ها در قالب یک جلد کتاب تدوین شده است. دومین کتاب، شامل گزیده آثار ارسال شده به دبیرخانه جایزه است.

همچنین، چکیده پایان نامه‌های دکتری در رابطه با امام(ره)، تبدیل به کتاب سوم شده است. کتاب چهارم نیز به امام(ره) از منظر نخبگان می‌پردازد که کاری از کمیته علمی جایزه جهانی امام خمینی(ره) است. همچنین ویژه نامه جایزه جهانی امام خمینی به زبان های اسپانیایی، روسی، انگلیسی، عربی، فارسی و اردو منتشر رونمایی شد.

جایزه جهانی امام خمینی(ره) به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۲۶ آذرماه در اجلاس سران تهران برگزار شد.



