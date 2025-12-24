با این احکام، رد مظالم را به درستی انجام دهید!

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: حداقل میزان رد مظالم چقدر می باشد؟ و در چه صورت پرداخت رد مظالم واجب است؟

ج: به طور کلی مظالم به بدهی هایی گفته می شود که بر عهده انسان است و صاحب آن ها را نمی‌شناسید یا به هیچ وجه به آنها ـ حتی ورثه ـ دسترسی ندارید، که در این صورت باید به اندازه حداقلی که یقین دارید همراه با تورم آن به فقیر بپردازید و اگر جنس و موجود باشد، باید عین آن را به فقیر تحویل دهید.

آیا می توانیم مواردی که نمی دانیم مظالم آن به عهده ماست یا فرد دیگر، پرداخت کنیم؟ آیا از عهده فرد دوم، ساقط می شود؟ یا هر دو باید پرداخت کنیم؟ یا نفر دوم هم باید نیت پرداخت مظالم کند؟ اگر بعد فهمیدیم یقیناً به عهده نفر دیگر بوده از عهده او ساقط شده است؟

ج: اگر نیت کنید که مظالم خودتان باشد و اگر مظالم به عهده شما نبود، برای مظالم فرد دیگر محسوب شود، اشکال ندارد و اگر بعداً معلوم شود مظالم به عهده خودتان نبوده برای فرد دوم محسوب می شود.

اگر بخواهم مظالم خود را به مسجد جمکران، عتبات عالیات یا حرم امام رضا (ع) ببرم یا به فقرای فامیل پرداخت کنم، آیا ایرادی دارد یا نیاز به اجازه است؟

ج:مظالم باید به فقیر صدقه داده شود و پرداخت آن برای مسجد و عتبات و مانند آن کافی نیست.

می‌خواهم نیت کنم هر وقت صدقه ای دادم، بابت رد مظالم باشد تا اگر حقی بر گردنم هست و یادم نیست، جایگزین آن گردد. آیا چنین نیتی صحیح است؟

ج: اگر پول را با نیت مذکور به فقیر بدهید، صحیح است.