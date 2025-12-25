احکام شرعی مرتبط با پرندگانی که پیدا می کنیم

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: حکم گرفتن پرنده زینتیِ پیدا شده (مثل قناری) چیست؟ در صورتی که احتمال پیدا کردن صاحب آن نباشد.

موارد مختلف است:

- اگر پرنده در آبادی هست و دارای نشانه ای است که معلوم می شود مالک دارد، گرفتن آن پرنده جایز نیست و اگر گرفت، باید هزینه حفظ آن حیوان را از مال خودش بدهد و برای یافتن مالک آن تحقیق کند و اگر از یافتن مالک حیوان ناامید شد، خود حیوان یا قیمت آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد.

- در فرض گذشته اگر پرنده به خاطر بیماری یا علت دیگری در معرض خطر است، گرفتن آن پرنده جایز است و هزینه حفظ آن را در صورتی که مالکش یافت شود می تواند از او بگیرد؛ در صورتی که خود پرنده وارد خانه کسی شود نیز همین حکم را دارد.

- اگر پرنده می تواند پرواز کند و دارای نشانه ای نیست که معلوم می شود مالک دارد، می تواند پرنده را برای خودش بگیرد و لازم نیست برای یافتن صاحب احتمالی آن حیوان تحقیق کند.

پرنده ای که حدود شش ماه است وارد خانه شده است، آیا می توان آن را فروخت؟

اگر آن پرنده توانایی پرواز داشته باشد و معلوم نباشد که مالکی ‎داشته است یا نه، تملک آن بر شخص یابنده جایز است و جستجو از صاحب آن، واجب نیست؛ اما در جایی که می‌داند مالک دارد ‎هرچند از جهت آثاری که بر آن است، احتیاط واجب آن است که کسی که آن را گرفته است با آن معامله مجهول المالک نماید، یعنی از مالک آن جستجو کرده و چنانچه مأیوس شود، خود آن یا قیمتش را به فقیر صدقه دهد.

۱. اگر کسی جوجه ای را در خانه ای که در آن مشغول به کار است، پیدا کند و جویای صاحب آن بشود اما کسی را نیابد و آن جوجه را نگه‎داشته و بزرگ کند، آیا گوشت آن بر او حلال است یا نه؟

۲. حکم آن جوجه که الان بزرگ شده و تخم گذاشته و جوجه دارد، چیست؟

ج۱) در فرض مرقوم، جوجه مجهول المالک محسوب می‌شود و باید به عنوان صدقه به فقیر داده شود.

ج۲) در صورتی که کوتاهی کرده و صدقه ندهد و این جوجه بزرگ شود، تخم آن و نسلی که از تخم آن به وجود می‎آید، نیز مجهول المالک است و باید به فقیر صدقه داده شود.