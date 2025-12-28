احکام شرعی سفر: نکاتی که نباید فراموش کنید!

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: اگر شخصی برای هدف مباحی به سفر برود، سپس معلوم شود که هدف در واقع سفر حرام بوده است، مثل اینکه فرد برای خرید منزلی که به اعتقاد او مباح بوده مسافرت برود، سپس معلوم شود منزل مذکور غصبی است، آیا نمازهایی که شکسته خوانده، صحیح است؟

ج: در فرض سوال، سفر معصیت نیست و با وجود شرایط، احکام مسافر را دارد.

سفر برای رفتن به عروسی که در آن موسیقی و رقص حرام هست، آیا سفر حرام محسوب می شود و در پی آن باید نماز را تمام خواند؟

ج: اگر به قصد شرکت در بخش های حرام مراسم باشد، سفر، معصیت و نماز، تمام است؛ ولی اگر صرفاً برای شرکت در مراسم عروسی باشد هر چند می داند در آن جا معصیت هم واقع می شود، نماز، شکسته است و سفر، حرام نیست.

اگر قصد داریم در جایی بیش از ده روز اقامت کنیم، قبل از رسیدن به آنجا و بین حد ترخص و مقصد باید نماز را به چه صورت بخوانیم؟

ج:در فرض سؤال احتیاط واجب، آن است که نماز را بین قصر و تمام جمع کنید.

شخصی در قصد اقامت ده روز، دچار اشتباه در محاسبه شده، به این صورت که فکر می‌کرده نُه روز می‌ماند، اما در واقع ده روز اقامت داشته است؛ تکلیف نمازهایی که شکسته خوانده و بقیۀ نمازها در روزهای باقی‌مانده چیست؟

ج: اگر قصد داشته تا روز معیّنی (مثلاً تا آخر ماه) در مکانی بماند و در واقع تا آن زمان ده روز باشد، قصد اقامت، محقق شده و نمازش تمام است. (هر چند تصوّر او این بوده که نُه روز است) بنابر این باید در ادامه، نمازها را تمام بخواند؛ البته احتیاط مستحب آن است که جمع بخواند. اما نسبت به نمازهایی که قبلًا به صورت قصر خوانده، باید این نمازها دوباره خوانده شود.

مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر در بین نماز اول چهار رکعتی ادایی از قصد خود برگردد، وظیفه اش در همان نماز و نمازهای دیگر چگونه است؟

ج: در فرض سؤال اگر بعد از شروع رکعت سوم و قبل از رکوع از قصد اقامه برگردد در این صورت احتیاط واجب آن است که بنشیند و نماز را به صورت قصر تمام کند و مجدداً نماز را به صورت فرادا اعاده نماید.