خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: آیا مالی که در راه اهل بیت (علیهم السلام) خرج می شود، مثلاً جهت خرید پارچه مشکی، منبر و ...، حکم صدقه نیز دارد؟

ج: اگر چه هزینه های مذکور ثواب دارد، ولی صدقه مالی است که به فقیر داده شود.

آیا می توان صدقات را به گروه‌های جهادی داد؟

ج: مصرف صدقه فقیر و مسکین است؛ اگر گروه‌های جهادی آن‌ را به دست فقرا می‌رسانند، اشکال ندارد و الّا صدقه محسوب نمی شود.

آیا صدقه دادن به متکدیان جایز است؟

ج: سعی کنید صدقات را به فقرایی که متدیّن و عفیف هستند بدهید.

آیا دادن صدقه به فرد معتاد، جایز است؟

ج: دادن پول به معتاد، به خودی خود و جهت مصارف حلال، اشکالی ندارد؛ ولی برای بردن ثواب صدقه، باید آن را به فقیر بدهید و شایسته است صدقات را به فقرایی که متدیّن و عفیف هستند برسانید.

پولی که به عنوان صدقه از مردم جمع آوری شده است و صدقه دهنده، شرطی برای مصرف آن نگذاشته است، آیا در هر عنوانی که صدق خیریه کند، به صلاحدید مؤسسۀ خیریه، می‌توان هزینه کرد؟

ج: موارد مختلف است؛ به طور کلی مورد مصرف صدقه، فقیر است و اگر مؤسسۀ خیریّه، وکیل از طرف فقراء باشد، به محض دریافت کمک از مردم، به ملکیت فقرا در می‌آید و صرف آن در امور خیر دیگر، جایز نیست. اما اگر صاحبان پول اختیار مصرف آن را به مؤسسه بدهند، مؤسسه می تواند در امور خیر هزینه کند، هر چند ثواب آن به عنوان ثواب صدقه محسوب نمی شود.

فردی برای رفع بلا، صدقه ای را در ذهنش کنار می‌گذارد تا پس از استطاعت آن را بپردازد. آیا این صدقه دادن درست است؟ آیا مبلغ صدقه باید تعیین شود یا می‌تواند پس از جمع شدن چند نمونه از این صدقات در ذهنش، به یک باره مبلغ قابل قبولی را به نیت همه این صدقه‌ها بپردازد؟

ج: به طور کلی در صدقه قبض و اقباض شرط است؛ بنا بر این تا مبلغ به فقیر پرداخت نشود، صدقه محسوب نمی‌شود.

اگر پولی را در پلاستیک یا قلّک یا صندوق شخصی (که مربوط به کمیته امداد یا خیریه خاصی نیست) به نیت صدقه روزانه کنار بگذاریم، آیا حق برداشت این پول را داریم؟ مثلاً پول‌های خرد را برداریم و درشت بگذاریم؟ به طور کلی این صدقه، حکم صدقه شرعی را دارد؟

ج: در فرض مذکور حق برداشت یا تبدیل با پول دیگر را دارید و تا زمانی که به فقیر تحویل نداده اید، صدقه محسوب نمی شود.