خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: ایا خوردن ماهی مرکب حرام است؟

ج: به طور کلی خوردن ماهی هایی که در اصل پولک ندارند، مانند ماهی مرکب (هشت پا)، حرام است.

آیا خوردن چشم و حدقه چشمِ گوسفند حرام است؟

ج: خوردن مردمک و سیاهی چشم که در وسط عِنَبیّه* قرار دارد حرام است؛ ولی خوردن باقی چشم اشکال ندارد.

گوشت طاووس حلال هست یا حرام؟

ج: طاووس حرام گوشت می باشد.

خوردن گردن مرغ و رگ داخلیش اشکال دارد؟

ج: خوردن گردن مرغ اشکال ندارد؛ بله خوردن «نخاع» که رشته سفیدی است که در وسط گردن و کمر و «پی» که در دو طرف تیره پشت می باشد، در مرغ و سایر پرندگان، بنا بر احتیاط واجب حرام است.

گوشت هدهد، پرستو و گوشت گورخر چه حکمی دارد؟

ج: گوشت گورخر حلال است اما گوشت هدهد و پرستو مکروه است.

ملاک شناخت حیوان حرام گوشت و حلال گوشت چیست و چگونه می توان تشخیص داد؟

ج: به طور کلی حیوانات حرام گوشت بر چند قسم هستند:

الف) حیوانات دریایی: از میان حیوانات دریایی فقط ماهی دارای فلس (پولک) حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.

ب) حیوانات خشکی دو قسم هستند:

۱. حیوانات اهلی: خوردن گوشت تمام گونه‌های گوسفند، گاو و شتر حلال است، اما خوردن گوشت اسب و استر و الاغ مکروه است که کراهت گوشت اسب از بقیه کمتر است، ولی خوردن گوشت سایر حیوانات اهلی مثل سگ و گربه حرام است.

۲. حیوانات وحشی: از میان آن ها آهو، گاو، بز کوهی، الاغ وحشی و گَوَزن حلال است و خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوز پلنگ، گرگ و یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و همچنین خرگوش -اگر چه از درندگان نیست- و نیز همۀ حشرات و خزندگان؛ مثل مار، موش، سوسمار، قورباغه، خارپشت، سوسک و... که قابل شمارش نیست و نیز حیواناتی که مسخ شده اند؛ مثل فیل، میمون، خرس و ... حرامند.

گوشت‌های چرخ شده که معمولاً پیش از چرخ کردن گوشت، شسته نمی‌شود، چه حکمی دارد؟ تقریباً همه کبابی‌ها، رستوران‌ها، مردم و... در شهرها از این گوشت‌ها استفاده می‌کنند.

ج: استفاده از گوشت‌های چرخ شده مذکور و فرآورده‌های آن، مادامی که یقین به سرایت نجاست به آن ندارید بلا مانع است و بررسی هم لازم نیست.

آیا تخم مرغ های رسمی که در آن خون است خوردن آن اشکال دارد؟ حکمش چیست؟

ج: خون داخل تخم مرغ نجس نیست ولی خوردنش جایز نمی باشد، می توان آن را از تخم مرغ جدا کرده و تخم مرغ را مصرف کرد.

گیاه خواری (تغذیه بدون گوشت) به همراه مصرف لبنیات و تخم مرغ با مصرف قرص مکمل B۱۲ از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

ج: اگر ضرر قابل توجه نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد.