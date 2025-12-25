خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: ایا خوردن ماهی مرکب حرام است؟
ج: به طور کلی خوردن ماهی هایی که در اصل پولک ندارند، مانند ماهی مرکب (هشت پا)، حرام است.
آیا خوردن چشم و حدقه چشمِ گوسفند حرام است؟
ج: خوردن مردمک و سیاهی چشم که در وسط عِنَبیّه* قرار دارد حرام است؛ ولی خوردن باقی چشم اشکال ندارد.
گوشت طاووس حلال هست یا حرام؟
ج: طاووس حرام گوشت می باشد.
خوردن گردن مرغ و رگ داخلیش اشکال دارد؟
ج: خوردن گردن مرغ اشکال ندارد؛ بله خوردن «نخاع» که رشته سفیدی است که در وسط گردن و کمر و «پی» که در دو طرف تیره پشت می باشد، در مرغ و سایر پرندگان، بنا بر احتیاط واجب حرام است.
گوشت هدهد، پرستو و گوشت گورخر چه حکمی دارد؟
ج: گوشت گورخر حلال است اما گوشت هدهد و پرستو مکروه است.
ملاک شناخت حیوان حرام گوشت و حلال گوشت چیست و چگونه می توان تشخیص داد؟
ج: به طور کلی حیوانات حرام گوشت بر چند قسم هستند:
الف) حیوانات دریایی: از میان حیوانات دریایی فقط ماهی دارای فلس (پولک) حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.
ب) حیوانات خشکی دو قسم هستند:
۱. حیوانات اهلی: خوردن گوشت تمام گونههای گوسفند، گاو و شتر حلال است، اما خوردن گوشت اسب و استر و الاغ مکروه است که کراهت گوشت اسب از بقیه کمتر است، ولی خوردن گوشت سایر حیوانات اهلی مثل سگ و گربه حرام است.
۲. حیوانات وحشی: از میان آن ها آهو، گاو، بز کوهی، الاغ وحشی و گَوَزن حلال است و خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوز پلنگ، گرگ و یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و همچنین خرگوش -اگر چه از درندگان نیست- و نیز همۀ حشرات و خزندگان؛ مثل مار، موش، سوسمار، قورباغه، خارپشت، سوسک و... که قابل شمارش نیست و نیز حیواناتی که مسخ شده اند؛ مثل فیل، میمون، خرس و ... حرامند.
گوشتهای چرخ شده که معمولاً پیش از چرخ کردن گوشت، شسته نمیشود، چه حکمی دارد؟ تقریباً همه کبابیها، رستورانها، مردم و... در شهرها از این گوشتها استفاده میکنند.
ج: استفاده از گوشتهای چرخ شده مذکور و فرآوردههای آن، مادامی که یقین به سرایت نجاست به آن ندارید بلا مانع است و بررسی هم لازم نیست.
آیا تخم مرغ های رسمی که در آن خون است خوردن آن اشکال دارد؟ حکمش چیست؟
ج: خون داخل تخم مرغ نجس نیست ولی خوردنش جایز نمی باشد، می توان آن را از تخم مرغ جدا کرده و تخم مرغ را مصرف کرد.
گیاه خواری (تغذیه بدون گوشت) به همراه مصرف لبنیات و تخم مرغ با مصرف قرص مکمل B۱۲ از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
ج: اگر ضرر قابل توجه نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد.
