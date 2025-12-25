خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: آیا در ثلثان شدن آب انگور شرط است که فقط با آتش باشد یا با تبخیر در آفتاب نیز همین حکم را دارد؟

ج: اگر آب انگور با آتش یا آفتاب جوش بیاید و دو سوم آن بخار شود، خوردن آن حلال است.

۱. در صورتی که قبل از سرکه شدن شراب، نجاست دیگری به آن برسد، آیا با سرکه شدن، خوردنش حلال است؟

۲. در صورتی که با انگور یا خرمای نجس، سرکه درست شود، آیا خوردنش جائز است؟

ج۱) بنابر احتیاط واجب خوردن آن جایز نیست.

ج۲) نجس است و خوردن آن جایز نیست.

۱- چیزی که مست کننده است، آیا مقدار کم آن نیز، حرام است؟

۲- آیا مخلوط کردن آب با شراب باعث از بین رفتن حرمت آن می‌شود؟

ج۱) آنچه زیادش مستی می‌آورد، کم آن نیز حرام است؛ بنا بر این اگر به فرض، در بعضی از مزاج‌ها یا در بعضی از مناطق یا به سبب عادت به آن، مستی نیاورد، موجب عدم حرمت آن نمی‌شود.

ج۲) در فرض سؤال اگر شراب مستهلک نشود و عرفاً بر آن صدق شراب کند یا مست کنندگی داشته باشد، خوردن آن حرام است در غیر این دو صورت نیز نجاست آن با اضافه کردن آب قلیل بنا بر احتیاط واجب برطرف نمی شود و لذا خوردن آن اشکال دارد.

مکروهات در خوردن و آشامیدن چیست؟

ج: اموری که در غذا خوردن مکروه است:

۱- در حال سیری غذا خوردن. ۲- پر خوردن؛ و در روایت آمده است که خداوند عالم، بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش می‌آید. ۳- نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن. ۴- خوردن غذای داغ. ۵- فُوت کردن چیزی که می‌خورد یا می‌آشامد. ۶- منتظر چیز دیگر شدن بعد از گذاشتن نان در سفره. ۷- پاره کردن نان با کارد. ۸- گذاشتن نان زیر ظرف غذا. ۹- پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده، به طوری که چیزی در آن نماند. ۱۰- پوست کندن میوه. ۱۱- دور انداختن میوه پیش از آن که کاملًا آن را بخورد.

اموری که در آب آشامیدن مکروه است:

۱- زیاد آشامیدن آب. ۲- آشامیدن آن بعد از غذای چرب. ۳- آشامیدن آب در شب به حالت ایستاده. ۴- آشامیدن آب با دست چپ. ۵- آشامیدن آب از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است.

آیا خوردن نوشیدنی‌های انرژی زا که حاوی تائورین (گرده و اسپرم حیواناتی اعم از خوک و گاو) است حرام است؟

ج: در فرض سؤال اگر اسید آمینه تائورین از اسپرم یا ادرار حیوان حرام گوشت تهیه شده باشد و استحاله نشده باشد، خوردن آن حرام است و اگر به صورت مصنوعی یا از موادی که علم به نجاست آن ندارید، ساخته شده است در صورتی که برای بدن ضرر قابل توجه نداشته باشد، اشکال ندارد.

خوردن و آشامیدن در خانه خواهر، برادر، خاله، دایی، عمه، عمو و دیگر اقوام بی اذن آنها چه حکمی دارد؟

ج: اگر اجازه ورود به خانه را داده‌اند و اطمینان به عدم رضایت آنها ندارید، اشکال ندارد.

برای تهیۀ شیره انگور، ابتدا آب انگور را با مقداری خاک سفید مخلوط کرده و سپس از پارچه رد می کنند تا زلال شود و سپس می‌جوشانند؛ اما ممکن است مقداری خاک در آن حل شده باشد و باقی بماند. با این فرض، آیا خوردن شیره انگور اشکال دارد؟

ج: اگر خاک در شیره مستهلک شده باشد، خوردن آن اشکال ندارد.

