احکام مرتبط با نماز میت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: آیا نماز لیلة الدفن را بعد از دفن مثلاً ساعت ده صبح یا عصر قبل از اذان مغرب می شود خواند؟ یا حتماً باید بعد از نماز عشاء باشد؟

ج: نماز لیلة الدفن در شب اول دفن وارد شده است و در هر موقع از شب می شود خواند، ولی بهتر است در اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود.

آیا فردی که بر میت نماز می‌خواند، حتما باید شیعه دوازده امامی باشد؟

ج: باید شیعه دوازده امامی باشد.

انجام کارهایی که صورت نماز را به هم می‌زند مانند صحبت کردن، گریه کردن، پشت به قبله کردن، در نماز میت چه حکمی دارد؟

ج: مراعات قبله مانند نمازهای یومیه واجب است و صحبت کردن عمدی و نیز گریه کردن با صدا و عمدی برای امور دنیوی بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیا خواندن نماز میت بر بچّه‌ای که مرده به دنیا آمده، مستحب است؟

ج: مستحب نیست.

آیة الکرسی در نماز لیلة الدفن تا کجا باید خوانده شود؟

ج: آیۀ اول کافی است، هرچند خواندن تا «هم فیها خالدون» مطابق احتیاط است.

مجبور شدم نماز میت زنی را بخوانم درحالی که وضو نداشتم؛ آیا صحیح است؟

ج: نیازی به وضو نیست؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است رعایت کند.

سهواً یکی از تکبیرهای نماز میت و دعایش را نخواندیم، بعد از نماز متوجه شدیم یکی از تکبیرها گفته نشده؛ آیا نیاز به اعاده است؟

ج: در فرض سؤال اگر هنگامی متوجه شوید که صورت نماز، به هم خورده است، نماز باطل است و باید از اول خوانده شود و اگر با این نماز، دفن شده، باید بر قبر او نماز صحیح خوانده شود.

آیا یک نفر می تواند اجیر شود تا برای یک میّت چند بار نماز وحشت (لیلةالدفن) بخواند؟

ج: یک نماز برای یک میّت کفایت می کند، ولی خواندن بیش از یک بار، به امید مطلوبیّت و اجیر شدن برای آن با اجرت توافقی، اشکال ندارد.

اگر در نماز میّت امام به جای «ألَلّهُمَ إنّا لَا نَعلمُ مِنهَ إلّا خَیراً» ترجمه فارسی آن را بخواند، آیا نماز ایشان و مأمومین صحیح است؟

ج: اشکال ندارد و نماز صحیح است.

اگر فردی با تأخیر به نماز جماعت میّت برسد، آیا می تواند همان لحظه نیّت کند و به نماز متصل شود؟

ج: اگر کسی در اثنای نماز میّت به امام ملحق شود، می تواند اقتدا کند و در تکبیر تبعیت از امام نماید و تکبیر اول خودش را اول نمازش قرار می دهد و به وظیفه خود عمل کرده و شهادتین را می گوید و هنگامی که امام مثلاً تکبیر سوم را گفت باید با او تکبیر بگوید که تکبیر دوم او باشد، بنابر این صلوات بر نبی و آل او صلی الله علیه و آله و سلم می فرستد و وقتی که امام نماز را تمام کرد بقیه تکبیرها با دعاها را، در صورت امکان هر چند مختصر می گوید و اگر به او مهلت نمیدهند، باید فقط تکبیر را پشت سر هم بدون دعاها در محل ایستادن خود بگوید.