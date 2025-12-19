گفتمان امام خمینی(ره) متعلق به حال و آینده است 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی پور در پستی در شبکه ایکس نوشت:

" برگزاری مراسم جایزه امام خمینی(ره) پس از 12 سال انتظار یک پیام مهم برای مخاطبان اندیشه های امامین انقلاب دارد: نگاه پویا و مستمر نسبت به گفتمان امام راحل(ره) باید جایگزین نگاه تاریخی نسبت به این ایشان شود. گفتمان امام (ره) صرفا متعلق به گذشته نیست،امام خمینی، امام دیروز، امروز و فردای ماهم هست ."

لازم به ذکر است که نخستین دوره «جایزه جهانی امام خمینی (ره)» روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، طی مراسمی در سالن اجلاس سران برگزار شد.

