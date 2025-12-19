گیلان میزبان رویداد بزرگ قرآنی بسیج؛ از حفظ ۳۰ جزء تا مسابقات خانوادگی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین حاتم نصرینژاد روز پنجشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در گفتوگو با رسانهها، با اشاره به برگزاری سیودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در استان گیلان اظهار کرد: این دوره از مسابقات طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از اقشار مختلف بسیج و علاقهمندان به فعالیتهای قرآنی در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت پیوند جامعه با آموزههای دینی طراحی شده است، افزود: شرکتکنندگان در این رویداد معنوی در رشتههای متنوع قرآنی، معارفی، گروهی و خانوادگی به رقابت میپردازند که همین تنوع، زمینه حضور نسلهای مختلف را فراهم کرده است.
معاون تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان با تأکید بر اهمیت انس نوجوانان و جوانان با قرآن کریم تصریح کرد: مسابقات قرآن و عترت بسیج فرصتی ارزشمند است تا نسلهای مختلف در فضایی معنوی و فرهنگی گرد هم آیند و ارتباط عمیقتری با قرآن کریم و عترت اهلبیت علیهمالسلام برقرار کنند.
نصرینژاد ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و جوانان، موجب ارتقای سطح معرفتی و قرآنی خانوادهها شده و آثار فرهنگی آن در سطح جامعه نیز قابل مشاهده است.
وی با اشاره به رشتههای این دوره از مسابقات گفت: حفظ قرآن کریم در سطوح ۳۰، ۲۰، ۱۰، ۵ و ۳ جزء، قرائت ترتیل و تحقیق ویژه نوجوانان و بزرگسالان، از مهمترین بخشهای قرآنی این رقابتها به شمار میرود که با استقبال قابل توجه شرکتکنندگان همراه بوده است.
معاون تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان افزود: در بخش معارفی نیز رشتههایی همچون مسبحات قرآن، ارائه ۱۱۴ ثانیهای مفاهیم قرآن، تدریس برتر حفظ و روخوانی پیشبینی شده که نقش مؤثری در تعمیق فهم مفاهیم قرآنی دارد.
وی همچنین به بخشهای تفسیری مسابقات اشاره کرد و گفت: رشتههایی نظیر تفسیر سوره مبارکه جمعه، آثار مقام معظم رهبری، رساله و کتاب «صراط» در کنار بخشهای گروهی و خانوادگی برای نوجوانان و بزرگسالان برگزار میشود که نشاندهنده رویکرد جامع این دوره از مسابقات است.
حجتالاسلام نصرینژاد در پایان خاطرنشان کرد: استقبال گسترده شرکتکنندگان از این رویداد قرآنی بیانگر علاقه عمیق جامعه بسیجی و خانوادهها به فعالیتهای دینی و قرآنی است و امید میرود نتایج این مسابقات زمینهساز تربیت نسل آگاه، مؤمن و انقلابی در استان گیلان باشد.
