به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به منظور شرکت در گفت‌وگوهای دینی به تایلند سفر کرده است، ضمن حضور در نماز جمعه با رئیس و اعضای هیأت امنای مرکز اسلامی تایلند و امام جمعه بانکوک دیدار و پیرامون موضوعات‌ محتلف جهان اسلام گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این دیدار، تأکید کرد که مسلمانان در هر نقطه از جهان، باید نسبت به مسائل و دغدغه‌های امت اسلامی احساس مسئولیت و حساسیت داشته باشند.

وی اظهار داشت: در برابر موج سازمان‌یافته اسلام‌هراسی، اتحاد مسلمانان یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. وحدت، کلید اصلی برای خنثی‌سازی پروپاگاندای معاندین و تبیین گفتمان واقعی اسلام در سطح جهانی خواهد بود.

ایمانی‌پور با اشاره به پیشرفت‌های شگرف جمهوری‌ اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب، مسیری را آغاز کرد که هدف آن صرفاً تغییرات سیاسی نبود، بلکه بازتعریف ساختار هویت ملی بر پایه‌های دینی، عدالت‌جویانه و مردمی بود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: به یمن پربرکت همت مردم شریف ایران و با تکیه بر اندیشه‌های بنیادین امام راحل (ره) و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران توانسته است در صحنه جهانی، دستاوردهای بزرگی را رقم بزند که هر ناظری را به تحسین وادارد. این موفقیت‌های چشمگیر، که با برگزاری اولین جایزه جهانی امام خمینی(ره) تجلی یافت، ریشه در یک حقیقت واحد دارند: نام بلند اسلام و اتحاد مقدس ملت ایران.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای انتخاب یک هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر(ص) که به عنوان سال نبی رحمت(ص) در سازمان کنفرانس اسلامی انتخاب شد، به برخی برنامه‌های اجرا شده در ایران و برخی کشورهای اسلامی اشاره کرد.

ایمانی‌پور تأکید کرد: در مقطع کنونی، بیش از هر زمان دیگری، توجه جهان اسلام باید به جایگاه رفیع و محوری پیامبر اعظم رحمت، حضرت محمد مصطفی(ص) معطوف گردد. سیره و آموزه‌های ایشان، مرزبان اخلاق و نقشه راه وحدت برای تمامی مسلمانان است.

آزادی قدس آزمونی بزرگ برای پایبندی جهان اسلام به اصول عدالت است

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سخنان خود، به موضوع غزه و فلسطین اشاره کرد و گفت: در طول تمام دوران اشغالگری، ملت مظلوم فلسطین تحت ستم بی‌وقفه و رنج‌های عمیق ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی و پشتیبانی استکبار جهانی قرار گرفته‌اند. مظلومیت این ملت قهرمان هرگز نباید به فراموشی سپرده شود؛ این فراموشی به معنای تن دادن به ظلم و یأس است.

وی ادامه داد: مسئولیت اصلی امت اسلامی در هر گوشه از جهان، ایستادگی در کنار ملت مظلوم فلسطین و یاری رساندن به برادران و خواهران خود در غزه است. این یک وظیفه دینی، انسانی و تاریخی است. همانطور که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره)، یکی از مهم‌ترین رهبران معاصر، همواره بر دفاع بی‌قید و شرط از ملت فلسطین تأکید داشتند، ما نیز موظفیم که راه ایشان را ادامه دهیم.

ایمانی‌پور تصریح کرد: همت ما باید همچنان استوار و قوی برای آزادی قدس شریف و رهایی ملت ستم‌دیده فلسطین از این رنج تاریخی باشد. این مبارزه، تنها نبرد یک ملت نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان پایبندی کل جهان اسلام به اصول عدالت و حق‌طلبی است.

جمهوری‌اسلامی ایران به جهان اسلام، عزت داد

در این دیدار، اعضای هیأت امنای مرکز اسلامی تایلند گزارشی از فعالیت‌های این مرکز ارائه دادند و نسبت به جایگاه ایران و عزت آفرینی ایران به جهان اسلام مطالبی را بیان کردند.

امام جمعه بانکوک با اشاره به جایگاه ایران اسلامی و توسعه و پیشرفت آن در همه زمینه‌ها گفت: ایران همواره کشوری صلح‌دوست و عدالت‌طلب بوده است؛ نمونه روشن این رویکرد را می‌توان در حمایت از مردم مظلوم غزه مشاهده کرد.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری‌اسلامی ایران به جهان اسلام، عزت داد که همین امر باعث شد همه مسلمانان به ایران افتخار کنند.

امام جمعه بانکوک یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران ایران منادی صلح و وحدت در جهان است.

وی اظهار امیدواری کرد که گفت‌وگوهای دینی بتواند نسبت به موضوعات جهان اسلام و ادیان مختلف و جایگاه آنها در ایجاد صلح کمک مؤثر داشته‌ باشد.

شایان ذکر است، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای حضور در اجلاس گفت‌وگوهای دینی به تایلند سفر کرده است. وی در این سفر قرار است با رهبران ادیان توحیدی و فعالان این عرصه به گفت‌وگو بپردازد.

