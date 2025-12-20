کیفیت پایین، قیمت بالا؛ نارضایتی شهروندان شیعه غرب کابل از داروهای موجود در بازار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از شهروندان شیعه غرب کابل از عرضه داروهای بی‌کیفیت و با هزینه بالا برای بیماران شکایت دارند و می‌گویند که نظارت جدی در مورد قیمت، کیفیت ارایه داروها و مراکز درمانی صورت نمی‌گیرد.

محمدحسن احدی، یکی از شیعیان ستکن در غرب کابل به خبرنگار ابنا گفت: «داروهایی‌که فعلا در افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بی‌کیفیت‌ترین داروها است، اما با قیمت‌شان سه برابر نسبت به گذشته عرضه می‌شود.»

او افزود که افزایش قیمت داروها و همچنان کیفیت پایین آن در روزهای اخیر نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر به چشم می‌خورد و این نشان می‌دهد که داروهای بی‌کیفیت در بازارهای افغانستان بیشتر سرازیر شده است.

این شهروند شیعه کابل در ادامه اظهار داشت: «قیمت دارو در کل کشور سلیقه‌ای است، هر قیمتی که داروخانه تعیین کند، همان می‌شود؛ در این رابطه نه قانونی وجود دارد و نه وجدانی که از خدا بترسد.»

در همین حال، برخی دیگری از شهروندان شیعه کابل معتقدند که پزشکان با لبخند و با گول زدن بیماران، داروهای تقلبی و بی‌کیفیت به آنان ارایه می‌کنند.

ظاهر جویا در این رابطه گفت که در سه ماه اخیر که بیماری‌های متعددی دامن‌گیر مردم شده، با وجود مراجعه مکرر به مراکز درمانی، اما داروها اثر چندانی نداشته و این نشان‌دهنده عدم کیفیت داروها است.

آقای جویا در ادامه بیان کرد: «تنها کاری‌که پزشکان خوب بلد هستند، معاشرت خوب با بیمار است و دیگر هیچ ویژگی مثبتی مراکز بهداشتی غرب کابل ندارند.»

از سوی دیگر، اداره ملی استاندارد حکومت طالبان نیز داروهای بی‌کیفیت و تقلبی را در بازارهای افغانستان تایید کرده است.

حافظ نعیم‌الله ایوبی، رییس بخش کنترل دارو اداره استاندارد ملی به رسانه‌های افغانستان گفته است که تیم‌های نظارتی این اداره در بازارهای دارو فعال شده و تلاش صورت می‌گیرد که در کوتاه‌مدت از ادامه این مشکل جلوگیری شود.

این مقام طالبان ابراز داشت: «آن‌ها(همکاران) داروهای جعلی و داروهایی که بدون اجازه وارد افغانستان شده‌اند را از سطح داروخانه‌ها جمع‌آوری می‌کنند.»

گفتنی است، نگرانی‌ها از سرازیر شدن داروهای بی‌کیفیت و تقلبی پس از آن بیشتر شده است که حکومت طالبان واردات دارو از پاکستان را ممنوع کرده است؛ پیش از این، بیشتر داروهای مورد نیاز از پاکستان وارد بازارهای افغانستان می‌شد.

