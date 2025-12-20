  1. صفحه اصلی
توصیه امام جمعه شیعیان غرب کابل به وحدت، همزمان با افزایش مطالب اختلاف‌انگیز در افغانستان

۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۹
امام جمعه شیعیان در غرب کابل در خطبه‌های نمازجمعه این هفته پس از اشاره به ضرورت کار و مبارزه با فقر، بر وحدت و همدلی بیش از پیش میان اقوام و مذاهب افغانستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماز عبادی - سیاسی جمعه (۲۸ آذر) شیعیان پایتخت افغانستان با حضور پرشور مؤمنین و محبان اهل‌بیت(ع) به امامت حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی، در مصلی ابا صالح‌المهدی(عج) واقع در غرب کابل برگزار شد.

حجت‌الاسلام عالمی در خطبه اول به وضعیت اقتصاد خانواده‌ها و جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: در آموزه‌های دینی ما آمده است که با سعی، تلاش، کار و کاسبی و فعالیت‌های شبانه‌روزی، اقتصاد خود را رنگ و رونق دهید و دست‌آورد اقتصادی داشته باشید، بار دوش جامعه نباشید، دستتان از مال دنیا خالی نباشد، فقیر و گدا زندگی نکنید. اقتصاد خوب است و اقتصاد دنیا هم خوب است، اقتصاد خود را رشد و توسعه دهید تا از فقر نجات پیدا کنید.

وی با اشاره به این شبهه که برخی فکر می‌کنند فقر و نیازمندی مایه مباهات است گفت: اینکه پیغمبر (ص) می‌فرماید: «الفقر فخری» فقر و نیاز افتخار من است، نیاز و احتیاج به ذات پاک الهی است. اگر ما نیازمندی مان را به او احساس کنیم، اگر بفهمیم که ما سرتا قدم و بند بند وجودمان محتاج به لطف و عنایت پروردگار هستند و سرتا پا نیازیم، آن زمان از خود محوری به خدا محوری می‌رسیم.

توصیه امام جمعه شیعیان غرب کابل به وحدت؛ با افزایش مطالب اختلاف‌انگیز در افغانستان

امام جمعه شیعیان در غرب کابل در خطبه دوم نماز جمعه عبادی – سیاسی به وحدت و برادری میان مردم مسلمان افغانستان تاکید ورزید که مردم در هر دوره و زمانی، نیازمند به برادری، همدلی و همدیگرپذیری بوده و تمام مسلمانان بندگان خداوند متعال، امت پیامبر اکرم(ص)، اهل قبله، اهل قرآن و اهل یک دین و شریعت به نام اسلام هستند.

او افزود: بنابراین مشترکات فراوانی داریم، محور وحدت و همبستگی ما شعارهای توحیدی، وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) و اصحاب آن حضرت است. قرآن کریم و کعبه معظمه، بزرگ‌ترین محورهای توحیدی برای امت اسلامی می‌باشند. ببنید پیامبر ما، پیامبر رحمت و رأفت بوده و دین اسلام دین صلح، سلامتی، اخوت و برادری است.»

توصیه امام جمعه شیعیان غرب کابل به وحدت؛ با افزایش مطالب اختلاف‌انگیز در افغانستان

به گفته آقای عالمی، همه مسلمانان، شیعه و سنی مشت گره کرده، شکست‌ناپذیر هستند و در عین حال، ایجاب می‌کند که از شکاف‌ها و نفاق‌های اجتماعی و ایجاد اختلاف میان اقوام به شدت پرهیز شود.

حجت‌الاسلام عالمی با بیان این‌که نفاق، جهنم و آتش سوزان است و به نفع هیچ‌کسی نیست، تصریح کرد: «هیچ‌کس از نفاق، تفرقه، اختلاف، جنگ و خشونت نفع نمی‌برد، بلکه با برادری، کنار هم آمدن، همفکری و همدیگرپذیری است که مشکلات حل و برطرف می‌گردند.»

شایان ذکر است، امام جمعه شیعیان در غرب کابل در حالی به دوری از اختلاف و نفاق در جامعه افغانستان تاکید می‌کند که در روزهای گذشته، اختلافات قومی میان مردم این کشور نسبت به گذشته شدیدتر شده و نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

منشأ این اختلافات کسانی هستند که در خارج از افغانستان به سر می‌برند و از طریق فضای مجازی و انتشار مطالب هدفمند و مغرضانه بر آتش این اختلافات می‌دمند.

