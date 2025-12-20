به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماز عبادی - سیاسی جمعه (۲۸ آذر) شیعیان پایتخت افغانستان با حضور پرشور مؤمنین و محبان اهل‌بیت(ع) به امامت حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی، در مصلی ابا صالح‌المهدی(عج) واقع در غرب کابل برگزار شد.

حجت‌الاسلام عالمی در خطبه اول به وضعیت اقتصاد خانواده‌ها و جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: در آموزه‌های دینی ما آمده است که با سعی، تلاش، کار و کاسبی و فعالیت‌های شبانه‌روزی، اقتصاد خود را رنگ و رونق دهید و دست‌آورد اقتصادی داشته باشید، بار دوش جامعه نباشید، دستتان از مال دنیا خالی نباشد، فقیر و گدا زندگی نکنید. اقتصاد خوب است و اقتصاد دنیا هم خوب است، اقتصاد خود را رشد و توسعه دهید تا از فقر نجات پیدا کنید.

وی با اشاره به این شبهه که برخی فکر می‌کنند فقر و نیازمندی مایه مباهات است گفت: اینکه پیغمبر (ص) می‌فرماید: «الفقر فخری» فقر و نیاز افتخار من است، نیاز و احتیاج به ذات پاک الهی است. اگر ما نیازمندی مان را به او احساس کنیم، اگر بفهمیم که ما سرتا قدم و بند بند وجودمان محتاج به لطف و عنایت پروردگار هستند و سرتا پا نیازیم، آن زمان از خود محوری به خدا محوری می‌رسیم.

امام جمعه شیعیان در غرب کابل در خطبه دوم نماز جمعه عبادی – سیاسی به وحدت و برادری میان مردم مسلمان افغانستان تاکید ورزید که مردم در هر دوره و زمانی، نیازمند به برادری، همدلی و همدیگرپذیری بوده و تمام مسلمانان بندگان خداوند متعال، امت پیامبر اکرم(ص)، اهل قبله، اهل قرآن و اهل یک دین و شریعت به نام اسلام هستند.

او افزود: بنابراین مشترکات فراوانی داریم، محور وحدت و همبستگی ما شعارهای توحیدی، وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) و اصحاب آن حضرت است. قرآن کریم و کعبه معظمه، بزرگ‌ترین محورهای توحیدی برای امت اسلامی می‌باشند. ببنید پیامبر ما، پیامبر رحمت و رأفت بوده و دین اسلام دین صلح، سلامتی، اخوت و برادری است.»

به گفته آقای عالمی، همه مسلمانان، شیعه و سنی مشت گره کرده، شکست‌ناپذیر هستند و در عین حال، ایجاب می‌کند که از شکاف‌ها و نفاق‌های اجتماعی و ایجاد اختلاف میان اقوام به شدت پرهیز شود.

حجت‌الاسلام عالمی با بیان این‌که نفاق، جهنم و آتش سوزان است و به نفع هیچ‌کسی نیست، تصریح کرد: «هیچ‌کس از نفاق، تفرقه، اختلاف، جنگ و خشونت نفع نمی‌برد، بلکه با برادری، کنار هم آمدن، همفکری و همدیگرپذیری است که مشکلات حل و برطرف می‌گردند.»

شایان ذکر است، امام جمعه شیعیان در غرب کابل در حالی به دوری از اختلاف و نفاق در جامعه افغانستان تاکید می‌کند که در روزهای گذشته، اختلافات قومی میان مردم این کشور نسبت به گذشته شدیدتر شده و نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

منشأ این اختلافات کسانی هستند که در خارج از افغانستان به سر می‌برند و از طریق فضای مجازی و انتشار مطالب هدفمند و مغرضانه بر آتش این اختلافات می‌دمند.

...........

پایان پیام/