به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت والده حجت‌الاسلام والمسلمین «سید یدالله یزدان‌پناه»، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام تسلیت آیت الله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:

باسمه تعالی

استاد مکرّم حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سید یدالله یزدان‌پناه دام عزه العالی

سلام علیکم

خبر درگذشت والده ماجده جنابعالی موجب تاسف گردید. ضمن عرض تسلیت به شما و خانواده محترم و مصاب، از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقیده سعیده رحمت، مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و برای همه بازماندگان و داغدیده‌گان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

29 آذر 1404

