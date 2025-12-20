به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت والده حجتالاسلام والمسلمین «سید یدالله یزدانپناه»، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.
متن پیام تسلیت آیت الله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:
باسمه تعالی
استاد مکرّم حضرت حجتالاسلام والمسلمین آقای سید یدالله یزدانپناه دام عزه العالی
سلام علیکم
خبر درگذشت والده ماجده جنابعالی موجب تاسف گردید. ضمن عرض تسلیت به شما و خانواده محترم و مصاب، از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقیده سعیده رحمت، مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها و برای همه بازماندگان و داغدیدهگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
رضا رمضانی
29 آذر 1404
