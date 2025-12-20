  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به حجت‌الاسلام «سید یدالله یزدان‌پناه»،

۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۷
در پی درگذشت والده حجت‌الاسلام والمسلمین «سید یدالله یزدان‌پناه»، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام تسلیت آیت الله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:

باسمه تعالی

استاد مکرّم حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سید یدالله یزدان‌پناه دام عزه العالی

سلام علیکم

خبر درگذشت والده ماجده جنابعالی موجب تاسف گردید. ضمن عرض تسلیت به شما و خانواده محترم و مصاب، از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقیده سعیده رحمت، مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و برای همه بازماندگان و داغدیده‌گان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

29 آذر 1404

