به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن بانوان فاطمه الزهرا(س) وابسته به شورای علمای اهل بیت(ع) سنگال نشستی را با حضور جمعی از بانوان فعال در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در مقر این شورای در داکار برگزار کرد.

این نشست با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط بانو زینب جیگین آغاز شد و پس از آن، خانم میمونه فای مدیر انجمن و از دانش‌آموختگان جامعة المصطفی العالمیة در مشهد مقدس، در سخنانی ضمن خوشامدگویی به حاضران، هدف برگزاری این نشست علمی را تبادل افکار و آرای بانوان اهل نظر در خصوص چگونگی بهره‌مندی بیش از پیش از فرهنگ فاطمی در زندگی امروزی بیان نمود.

در ادامه سخنرانان اصلی نشست به ارائه سخنرانی خود پرداختند. اولین موضوع، بانو فاطمه الزهرا(س) تولد و تربیت بود که توسط خانم فاطمه دیمبا باه، فعال رسانه‌ای و مجری برنامه رادیو کایار ارائه شد.

پس از آن، خانم فاطمه غی، از معلمان مقطع دبیرستان با موضوع فاطمه الزهرا، الگویی برای زن مسلمان، به سخنرانی پرداخت و سپس ابعاد اجتماعی و انسانی در زندگی حضرت زهرا(س) با تاکید بر ارزش‌های انسانی عدالت، دفاع از مظلوم و خدمت به آحاد جامعه انسانی بود که از سوی خانم فاطمه واران باه، دیگر معلم دبیرستان ارائه شد.

همچنین در ادامه نشست، ارائه دیدگاه‌ها و پرسش و پاسخ میان شرکت‌کنندگان و سخنرانان انجام شد.

در پایان، پس از اهدای هدایایی به بانوان برگزیده، فروشگاه عطر فاطمه زهرا سلام الله علیها که توسط انجمن بانوان اداره می‌شود افتتاح گردید.

