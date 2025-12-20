پادکست طرز | پندها (۸) آخرِ کار...

فرض کنید تیغی تیز را درون جیب لباس خود گذاشتهاید. ساعتی بعد متوجه میشوید که آن تیغ به لباس یا بدنتان آسیب رسانده و سبب پارهگی و جراحت شده است. فیالفور آن شیء برنده را از جیب خود خارج میکنید تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود. اما آیا اینگونه جای آن پارهگی یا زخم نیز ترمیم میشود؟
۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۹
کد مطلب: 1764130
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره بیست و نهم: پندها (۸).
