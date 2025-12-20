پادکست طرز | پندها (۸) آخرِ کار...

فرض کنید تیغی تیز را درون جیب لباس خود گذاشته‌اید. ساعتی بعد متوجه می‌شوید که آن تیغ به لباس‌ یا بدن‌تان آسیب رسانده و سبب پاره‌گی و جراحت شده است. فی‌الفور آن شیء برنده را از جیب خود خارج می‌کنید تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود. اما آیا این‌گونه جای آن پاره‌گی یا زخم نیز ترمیم می‌شود؟