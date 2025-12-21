انتصاب سید احمد موسوی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور در حکمی به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی، آقای سید احمد موسوی را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.
دکتر مسعود پزشکیان در حکم انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد است: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب، نظارت متقن بر حسن اجرای امور و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود نسبت به تحقق اهداف عالیه بنیاد به ویژه صیانت، رشد و اعتلای مادی و معنوی جامعه هدف آن اهتمام حداکثری مصروف دارید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سیداحمد موسوی
به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیأت محترم وزیران، ضمن اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب، نظارت متقن بر حسن اجرای امور و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود نسبت به تحقق اهداف عالیه بنیاد به ویژه صیانت، رشد و اعتلای مادی و معنوی جامعه هدف آن اهتمام حداکثری مصروف دارید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهور اسلامی ایران
انتصاب سعید اوحدی به سمت مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران
دکتر مسعود پزشکیان ضمن انتصاب آقای سعید اوحدی به سمت مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران تصریح کرد: امید است، ضمن بهرهمندی از ظرفیت صاحبنظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا، در حل مشکلات جامعه ایثارگری و تحقق اهداف دولت در این حوزه مجدانه کوشا باشید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سعید اوحدی
نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، ضمن بهرهمندی از ظرفیت صاحبنظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا، در حل مشکلات جامعه ایثارگری و تحقق اهداف دولت در این حوزه مجدانه کوشا باشید.
توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
