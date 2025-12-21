به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین جلسه شورای ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی شهرستان قرچک، روز شنبه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلی امام جمعه شهرستان و با حضور دکتر اسلامی فرماندار، حجتالاسلام محسنی رئیس اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه قرآنی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلی در این جلسه با اشاره به مصوبات و برنامههای نخستین جلسه شورای قرآنی، اظهار کرد: در جلسه گذشته که نخستین نشست شورا بود، برنامه «دوشنبههای قرآنی» طراحی و اجرا شد؛ بهگونهای که صبحها در ادارات، ظهرها در مدارس و شبها در مساجد برنامههای قرآنی برگزار شد. همچنین «چهارشنبههای پیوند معنوی مسجد و مدرسه» از دیگر برنامههای مصوب این شورا بود که با هدف تقویت ارتباط معنوی میان نسل نوجوان و مراکز دینی اجرا شد.
وی افزود: در ادامه این اقدامات، جلسهای با مسئولان مؤسسات قرآنی برگزار شد تا ساماندهی مؤسسات و خانههای قرآنی مستقر در مساجد انجام گیرد که این نشست با محوریت اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.
امام جمعه قرچک با تأکید بر اهمیت شناسایی استعدادهای قرآنی بهویژه در حوزه حفظ قرآن کریم، گفت: در راستای شناسایی دانشآموزان مستعد و توانمند در زمینههای قرآنی، بهخصوص در موضوع نورانی حفظ قرآن، اقدامات اولیه انجام شده و لازم است این برنامهها با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، امور مساجد و معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش با برنامهریزی منسجم ادامه یابد.
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلی تصریح کرد: آموزش حفظ قرآن کریم برای دانشآموزان مستعد باید با ساماندهی مناسب و با محوریت مساجد و نقشآفرینی ائمه جماعات انجام شود تا این برنامهها بهصورت پایدار و اثربخش ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به مصوبات شورا در حوزه فضاسازی شهری با مضامین قرآنی اظهار داشت: از دیگر مصوبات شورا، آذینبندی و دیوارنویسی سطح شهرستان با مضامین و مفاهیم قرآنی بود که متأسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. انتظار میرود دستگاههای اجرایی در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند تا فرهنگ و معارف قرآنی در سطح شهر و اماکن عمومی بیش از پیش نمود پیدا کند.
رئیس شورای ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی قرچک در پایان اظهار کرد: موضوعات قرآنی باید با دغدغهمندی و هدفمندی دنبال شود؛ مساجد با برنامههای قرآنی رونق بگیرند و دانشآموزان، دانشجویان و حتی عموم مردم در برنامههای متنوع و جذاب قرآنی مشارکت داده شوند. برگزاری مسابقات، جشنوارهها و محافل انس با قرآن میتواند مسیر تحقق این اهداف را هموار کند.
