به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه یک هفته‌ای به میزبانی جامعه المصطفی(ص) افغانستان روز پنج‌شنبه(۲۷ آذر) تحت عنوان «نمایشگاه آثار پژوهشی و رونمایی از آثار علمی جدید» در کابل برگزار شد.

محمدآصف حکمت، معاون پژوهش و تحقیقات نمایندگی جامعه‌المصطفی افغانستان طی سخنانی به اهمیت پژوهش و نقش برجسته نمایندگی این دانشگاه در ترویج تحقیق در این کشور تاکید کرد.

آقای حکمت بیان کرد که اختصاص یک هفته به پژوهش، نشان‌دهنده توجه ویژه نمایندگی جامعه المصطفی به ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش و هموارسازی مسیر توسعه علمی است.

به گفته معاون پژوهش جامعه المصطفی افغانستان، همکاری ادارات دولتی با دانشگاه‌ها در امر تحقیق و پژوهش مهم است و حمایت از آن، زمینه‌ساز پیشرفت افغانستان و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه خواهد شد.

او همچنان در ادامه خاطرنشان ساخت که ترویج فرهنگ تحقیق باید در سطح جامعه افغانستان نهادینه شود تا دانش‌جویان و پژوهشگران بتوانند نقش موثر در توسعه علمی ایفا کنند.

در همین حال، محمدظاهر حلیمی، معاون اداری و مالی دانشگاه ابن سینا در این نمایشگاه پژوهشی در اظهاراتی مطرح کرد که نگاه به تحقیق در جامعه افغانستان هنوز سنتی است.

آقای حلیمی افزود: «نگاه به تحقیق هنوز سنتی است، نصاب آموزشی یک‌سان‌سازی شده و فضای خلاقیت و نوآوری محدود است. همچنین بسیاری از تحقیقات و آموزش‌ها مسئله‌محور نبوده و به نیازهای واقعی کشور توجه کافی نمی‌شود.»

بر اساس صحبت‌های حلیمی، آموزش و پژوهش تنها در صورت توجه به شرایط محلی و مسائل واقعی، موثر و کاربردی خواهد بود.

او نقش جامعه‌المصطفی افغانستان را در ترویج فرهنگ پژوهش مفید دانست و تاکید ورزید که این دانشگاه در بخش تحقیق پیشرو بوده و ظرفیت‌های علمی خوبی دارد، اما نیاز است که تحقیقات به سوی مسئله‌محور شدن هدایت شود تا پاسخ‌گوی چالش‌های واقعی جامعه و نیازهای کشور باشد.

در مراسم اختتامیه هفته پژوهش جامعه المصطفی، به نویسندگان آثار علمی این نمایشگاه که از دانشگاه‌های دیگر افغانستان از جمله ابن سینا، کاتب و خاتم‌النبیین(ص) نیز حضور داشتند، تقدیر به عمل آمد.

