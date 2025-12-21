باید از تدبر قرآنی برای هجوم به مبانی غلط غربی استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین جلسه ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین استاد محمدرضا عابدینی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجج اسلام محمد حاج‌ابوالقاسم، محمد عالم‌زاده نوری، غلامرضا قاسمیان، علی صبوحی و دکتر سید محسن میرباقری، همچنین مسئولان مؤسسات تخصصی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با حوزه تدبر در قرآن کریم در سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به فعالیت‌های قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن الکریم اظهار داشت: از حجت‌الاسلام قمی تشکر می‌کنم که سازمان تبلیغات اسلامی را به یک سازمان قرآنی تبدیل کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که قرآن در تمامی ارکان سازمان تبلیغات حضور دارد و دارالقرآن سازمان در تمامی بخش‌ها جریان و سریان پیدا کرده است که این رویکرد، الگوی درستی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره «آرایش جنگی دستگاه‌های فرهنگی» افزود: به جرأت می‌توان گفت اولین دستگاهی که برای اجرای راهبردهای رهبر معظم انقلاب اقدام کرده، سازمان تبلیغات اسلامی است و همان‌گونه که معظم‌له فرمودند، باید در کنار پاسخ به شبهات و مسائل، به مبانی اشتباه غربی نیز هجوم برد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به نسبت «تدبر در قرآن کریم» و «آرایش جنگی فرهنگی» پرداخت و گفت: در این زمینه دو پیشنهاد دارم؛ نخست اینکه برخی مفاهیم کلیدی باید به‌صورت منظومه‌وار در قرآن کریم بررسی شود تا به یک الگوی دقیق و عملیاتی برسیم. از جمله این مفاهیم می‌توان به حکمت، رشد، ولایت و برائت، عدو، جهاد، حکم، بصیرت، آیات و استقامت اشاره کرد. پیشنهاد دوم، توجه به الگوی حکمرانی پیامبران است که در قرآن کریم به‌صورت تفصیلی به آن پرداخته شده و از جمله آن‌ها می‌توان به الگوی حکمرانی حضرت نوح(ع)، حضرت ابراهیم(ع) و حضرت سلیمان(ع) اشاره کرد.

در ادامه این جلسه، سه گزارش از فعالیت‌های ستاد تدبر ارائه شد. در گزارش نخست، حجت‌الاسلام امیرحسین صفاریان به معرفی رویداد «میثاق فتح» پرداخت که با حضور بیش از ۲۳۰۰ نفر از فعالان قرآنی در هفت استان کشور برگزار شده و اساتید برجسته قرآنی در ایام جنگ دوازده‌روزه به تدریس تدبر در سوره مبارکه فتح پرداخته‌اند.

در گزارش دوم، مهدی شکری معاون آموزش و سنجش سازمان دارالقرآن الکریم، از رشد ۲.۳ برابری آموزش تدبر در این سازمان طی دو سال گذشته خبر داد و آمارهایی از تخصیص بیش از ۵۰ درصد بودجه آموزشی سازمان دارالقرآن به حوزه تدبر در قرآن کریم ارائه کرد.

در گزارش سوم نیز علی حبیبی مسئول دبیرخانه ستاد تدبر، گزارشی از فعالیت‌های ستاد تدبر در سال ۱۴۰۴ ارائه داد و اعلام کرد این فعالیت‌ها در پنج محور اصلی برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

در ادامه نشست، دستورات جلسه ستاد ملی تدبر مطرح شد و حجت‌الاسلام صفاریان گزارشی از تشکیل کارگروه علمی تدبر ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد شورای علمی ستاد ملی تدبر با مسئولیت آیت‌الله عابدینی و با حضور اعضای حقیقی ستاد تدبر تشکیل شود.

دستور دوم ستاد ملی تدبر، ارائه نسخه آفلاین اطلس ملی تدبر بود که جزئیات آن توسط علی حبیبی تشریح شد. بر اساس این گزارش، داده‌های اطلس ملی تدبر از سه منبع مختلف تأمین می‌شود و سطوح متنوعی از دسترسی برای آن تعریف شده است. در نهایت مقرر شد نسخه آنلاین این اطلس در ماه‌های آینده رونمایی شود.

دستور سوم جلسه به بررسی پیش‌نویس طرح «تربیت مبلغان قرآنی» اختصاص داشت که پس از بحث و بررسی، مقرر شد جزئیات این طرح با همکاری سایر نهادهای تبلیغی و فرهنگی کشور تکمیل و در جلسات آینده ستاد ملی تدبر مطرح شود.

...........

پایان پیام/۲۱۸