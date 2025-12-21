برنامه جهانی غذا بحران «سوء تغذیه» در افغانستان را رو به افزایش دانست

به گزارش خبرگزای بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا (WFP) امروز (یکشنبه 30 آذر) در صفحه ایکس خود نوشت که در سال ۲۰۲۵ میلادی، علیرغم چالشهای شدید مالی، به توزیع مواد غذایی برای هزاران نفر در استانهای مختلف افغانستان ادامه داده و بیشتر این کمکها را برای درمان سوءتغذیه کودکان و مادران باردار و شیرده انجام داده است.
طبق گزارشهای جدید برنامه جهانی غذا، بحران سوءتغذیه در افغانستان به شدیدترین سطح دهههای اخیر رسیده و حدود ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج میبرند که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
این نهاد بینالمللی پیشتر گفته بود بیش از ۱۷ میلیون نفر – یعنی بیش از یک سوم جمعیت افغانستان – با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند و با ورود زمستان، دسترسی به غذا محدودتر شده و خطر مرگ کودکان به دلیل سرما و گرسنگی بیشتر میشود.
کاهش شدید کمکهای بینالمللی باعث شده برنامه جهانی غذا نتواند به میلیونها نفر کمک کند و برای اولین بار در دههها، نتواند واکنش زمستانی قابل توجهی راهاندازی کند؛ این نهاد اکنون تنها به یک میلیون نفر در ماه کمک میرساند.
برنامه جهانی غذا برای ادامه عملیات زمستانی و کمک به شش میلیون نفر آسیبپذیر، به ۴۶۸ میلیون دلار نیاز فوری دارد، اما بودجه فعلی تنها ۱۲ درصد نیازها را پوشش میدهد و میلیونها نفر را در خطر قرار داده است.
این نهاد از کمککنندگان قدردانی کرده و تأکید دارد که بدون افزایش فوری حمایتها، کودکان و مادران آسیبپذیر با خطر مرگ ناشی از گرسنگی روبرو خواهند شد.
گفتنی است، بحران گرسنگی و سوء تغذیه مردم افغانستان در سال جاری، بیشتر ناشی از خشکسالی، بازگشت مهاجران و کاهش کمکها و توجهات بینالمللی به این کشور تحت حاکمیت طالبان است.
