به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «نگار علینژاد» دبیر نهضت سواد رسانهای انقلاب اسلامی استان گیلان، در اختتامیه جشنواره سواد رسانهای که با حضور فعالان فرهنگی، آموزشی و رسانهای در بندر انزلی برگزار شد، با اشاره به وقفه سه دورهای این رویداد اظهار کرد: چهارمین جشنواره سواد رسانهای استان گیلان با قوت و کیفیت مطلوب برگزار شد و در جریان آن، ظرفیتهای ارزشمند و قابل توجهی شناسایی شد که میتواند پشتوانه برنامههای آینده باشد.
وی با تأکید بر مسئولیت نهضت سواد رسانهای و سازمان فضای مجازی استان در حوزه آموزش افزود: یکی از وظایف اصلی ما، ارتقای سطح دانش و سواد مدرسین است؛ به همین منظور دورههای توانمندسازی با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار میکنیم و تلاش داریم آموزشها از کیفیت بالا و خروجی مشخص برخوردار باشند.
دبیر نهضت سواد رسانهای انقلاب اسلامی استان گیلان با بیان اینکه هدف از برگزاری دورههای آموزشی در کنار جشنوارهها این است که هر رویداد، علاوه بر جنبه نمایشی، به تولید محتوا، ارتقای مهارتها و توانمندسازی واقعی منجر شود، گفت: در همین راستا، امروز دوره مقدماتی سواد بازیهای رایانهای برگزار شد و در آینده نزدیک دوره پیشرفته آن نیز اجرا خواهد شد.
علینژاد با اشاره به شناسایی استعدادهای نوظهور در این جشنواره خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای کشفشده، جشنوارههای آینده با قدرت و انسجام بیشتری برگزار میشود و میتوان به سمت برندسازی در حوزههای تخصصی سواد رسانهای حرکت کرد.
وی از حضور و مشارکت یکی از فرماندهان نواحی استان در این جشنواره به عنوان نکتهای قابل توجه یاد کرد و افزود: این حضور نشاندهنده اهمیت موضوع سواد رسانهای در میان نهادهای مختلف است و شایسته تقدیر بود.
دبیر نهضت سواد رسانهای انقلاب اسلامی استان گیلان، با دعوت از سازمانها و نهادها برای حمایت از فعالان حوزه تولید محتوا بیان کرد: ظرفیتهای شناساییشده نباید مغفول بمانند. نهضت سواد رسانهای آماده همکاری، آموزش و تعامل با همه سازمانها، نهادها و عموم مردم در سراسر استان است تا این توانمندیها بهدرستی به کار گرفته شود.
