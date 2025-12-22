فرمانده کل ارتش: به هر شرارتی با قاطعیت پاسخ خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از یگان‌های ارتش در منطقه غرب کشور، به آمادگی و توان رزم یگان‌های آجا اشاره و اظهار کرد: این سفر به منظور ارزیابی توان و آمادگی رزمی یگان‌های ارتش صورت گرفت؛ به لطف خدا، روحیه همرزمان ما در مرزهای کشور بسیار خوب است و تجهیزات و امکانات آنان نیز متناسب با تجارب بدست آمده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آماده شده است. همچنین در جریان این بازدید شاهد ابتکار، خلاقیت، نوآوری‌های جدیدی بودیم که لازم است از تمام همرزمان خود در یگان‌های ارتش در منطقه غرب کشور، تشکر کنم.

وی ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با عزم و اراده‌ای محکم، برای مقابله با دشمنان، هرآنچه لازم است را پای کار آورده و همه آموزش‌ها و تمرین‌های ارتش، با رعایت اصول نظامی به ویژه پدافند غیرعامل صورت گرفته و به شکل واقعی برای صحنه نبرد مهیا شده است.

فرمانده کل ارتش با اشاره به ساقط شدن انواع ریزپرنده‌ها، پهپادهای هرمس و هرون در منطقه غرب کشور توسط سامانه‌های پدافندی آجا، بیان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اولین پهپاد پیشرفته هرون دشمن از مرزهای غربی کشور وارد خاک ایران عزیز شد که در همان ورودی مرز توسط سامانه‌های پدافندی مورد اصابت قرار گرفت با هرگونه تعدی، با همین قاطعیت برخورد خواهد شد.

امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه ارتش همواره برای افزایش آمادگی خود به منظور مقابله با تهدیدهای نامتقارن و نامنظم تلاش می‌کند، گفت: تهدید سرزمینی، تهدیدی واقعی برای ایران عزیز ماست. در طول تاریخ نیز هرگاه حاکمی ضعیف بوده، بخش‌هایی از این سرزمین جدا شده اما در دوران دفاع مقدس، به همت رزمندگان اسلام و البته نفس گرم حضرت امام خمینی (ره)، به‌رغم تلاش‌های بسیار دشمنان، وجبی از این خاک جدا نشد.

وی افزود: امروز هم ماموریت ارتش حفاظت از تمامیت ارضی ایران اسلامی و استقلال کشور است و همه ما می‌کوشیم این ماموریت را به بهترین شکل ممکن، انجام دهیم.

فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از اظهاراتش، نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت خواند و تصریح کرد: در وهله اول حفظ نیروی انسانی بسیار مهم است. جان تک‌تک رزمندگان برای ما عزیز است و حتی یک آسیب هم نباید به آنان وارد شود اما دشمن باید بداند که همه ما آماده شهادت، ایثار و جانبازی هستیم. ما تا آخرین قطره خون، ایستادگی خواهیم کرد ولی اجازه نخواهیم داد کوچک‌ترین آسیبی به مردم عزیزمان وارد شود.

امیر سرلشکر حاتمی در ادامه به اهمیت و جایگاه ویژه هوانیروز ارتش اشاره کرد و گفت: یکی از یگان‌های مهم منطقه غرب کشور، هوانیروز است که با بهره‌گیری از تجهیزات قابل توجه در اختیارشان، وظیفه پشتیبانی از مجموعه یگان‌های مناطق غرب را برعهده‌ دارند. در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز هوانیروز در مقوله حفظ تجهیزات و نیروی انسانی، عملکردی بسیار خوب، موثر و هوشمندانه‌ای را به نمایش گذاشت.

همچنین با حضور امیر سرلشکر حاتمی در پایگاه هوانیروز کرمانشاه، چندین فروند بالگرد بازآماد شده به سازمان رزم هوانیروز ارتش ملحق شد.

