خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: امیرالمومنین(ع) فرمودند مردم شما نسبت به ما اهل بیت(ع) پنج تا وظیفه دارید ببینید سعادتمندترین مردم کسیه که این پنج تا وظیفه رو نسبت به ما رعایت کن علی بن ابی طالب ایشونه جد امامان ما فرمود أسعَدُ الناسِ سعادتمندترین شما کسیه که نسبت به ما اهل بیت پنج تا چیز رو رعایت کند:



یکم: مَن عَرَفَ فَضلَنا ما رو بشناسید یه مطالعه ای بکنه انسان، فضائل اهل بیت(ع) ،جایگاه اهل بیت(ع) ،جوونای عزیز که فضای مجازی در اختیارتونه گاهی هم تو فضای مجازی دنبال این چیزا بگردید

روایات امام رضا(ع) ،فضایل امام رضا(ع)، زندگینامه امام رضا(ع)، ما رو بشناسید.



دوم: وأخلَصَ حُبَّنا ، محبت ما هم خالصانه داشته باشید محبت دو جوره: بعضیا محبت ادعایی دارند می گه دوست دارم ولی واقعا دوست نداره وأخلَصَ حُبَّنا ، محبت ما رو خالصانه داشته باشید

سوم: وتَقَرَّبَ إلی اللّه ِ بِنا ، به ما متوسل شوید آقایان عزیز خواهران گرامی وقتی ما دعا می کنیم مستقیم هم می تونیم به خدا بگیم خدا ما رو ببخش بچه ما رو شفا بده اما چرا گفتند به امام رضا بگو این ریشه تو قرآن دارد



بالاخره واسطه معتبر ،ضامن، شما وامم که میری می گیری بانک می گه یه ضامن بیار، این ضامن پشت کاره ،قرآن می فرماید برادران یوسف وقتی می خواستند عذرخواهی کنند از خدا مستقیم نگفتند خدا ما رو ببخش گفتند قَالُوا یَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ بابا تو از خدا بخواه ما رو ببخشه بالاخره یعقوب اعتباری پیش خدا داره چشمای یعقوب وقتی نابینا شد بعد چهل سال گریه خب خدا می تونست مستقیم شفاش بده اما صبر کردند پیراهن یوسف رو آوردند گذاشتند رو چشمش آیه قرآنه دیگه آیه 96 سوره یوسف: أَلْقَاهُ عَلَیٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا چشماش بینا شد.



این می رسونه تبرک، توسل ،اینا ریشه تو قرآن داره اینا رو کسی انکار نکنه هر کسی اینا رو انکار کنه قرآن رو نفهمیده امیرالمومنین فرمود شما پنج وظیفه دارید: یک معرفت ،دو محبت خالصانه ،سه توسل به ما

چهارم: وعَمِلَ بما إلَیهِ نَدَبنا ، به حرف هایی هم که ما گفتیم عمل کن آقا این روایات امام رضا(ع)ست این روایت این نهج البلاغه است ببینید چه توصیه هایی ائمه کردند.

پنجم: وانتَهی عَمّا عَنهُ نَهَینا ، کارایی هم که ما گفتیم نکنید، نکنید. ائمه ما یه بایدهای دارند یه نباید هایی، شما نهج البلاغه رو باز کنید حضرت یه کارهایی رو می گه انجام بدید مثل تقوا، ایمان، نماز، یه کارایی رو می گه انجام ندید مثل دروغ، غیبت.

فرمود اونایی که ما گفتیم نه، بذارید کنار و اونایی هم که گفتیم آره ،انجام بدید



امیرالمومنین فرمود کسی که به این پنج تا عمل کنه این وظیفه اش رو نسبت به ما اهل بیت انجام داده سعادتمند عاقبت به خیر، فذاکَ مِنّا وهُو فی دارِ المُقامَةِ مَعَنا .

منبع:

[غرر الحکم : 3297 ]