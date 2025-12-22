گشودن باب اجتهاد از اقدامات کلیدی امام باقر(ع)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم جشن میلاد با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام) و حلول ماه مبارک رجب با حضور جمعی از کارکنان المصطفی در نمازخانه سازمان مرکزی جامعةالمصطفی برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر رفیعی ضمن تبریک این ایام خجسته، به تبیین جایگاه تاریخی و علمی پنجمین پیشوای شیعیان پرداخت.
وی با اشاره به عمر ۵۷ ساله امام باقر (علیه السلام)، خاطرنشان کرد: ایشان ۳۹ سال از زندگی خود را در کنار پدر بزرگوارشان، امام سجاد (علیه السلام)، سپری کرده و در سن چهار سالگی شاهد وقایع کربلا بودهاند.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی در بخشی از سخنان خود به ویژگی منحصربهفرد نسبی امام باقر (علیه السلام) اشاره کرد و اظهار داشت: امام باقر(علیه السلام) نخستین امامی است که هم از جانب پدر و هم از جانب مادر علویست.
وی در این باره توضیح داد: پدر ایشان امام سجاد (علیه السلام) و مادر گرامیشان فاطمه، دختر امام مجتبی (علیه السلام) است که در منابع تاریخی از او به عنوان زنی بینظیر در خاندان امام حسن (علیه السلام) یاد شده است. این پیوند میان دو نسل از فرزندان امیرالمؤمنین (علیه السلام)، جایگاه ویژهای به شخصیت امام باقر (علیه السلام) بخشیده است.
رئیس مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی در ادامه به تبیین شاخصههای مکتب علمی امام باقر (علیه السلام) پرداخت و تکیه بر قرآن کریم را برجستهترین ویژگی این مدرسه برشمرد.
وی با اشاره به مقاله پژوهشی خود در این زمینه، تصریح کرد: امام باقر (علیه السلام) تمامی فرمایشات و احادیث خود را مستند به آیات الهی میکردند و حتی به شاگردان خود میفرمودند: «هرگاه حدیثی برای شما نقل کردم، بپرسید که کجای قرآن است؟». این رویکرد نشاندهنده پیوند ناگسستنی ثقلین در اندیشه آن حضرت است.
حجت الاسلام والمسلمین رفیعی همچنین احیای سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و گشودن باب اجتهاد را از دیگر اقدامات کلیدی امام باقر (علیه السلام) برشمرد و خاطرنشان کرد: امام در دورانی که بسیاری از سنتهای نبوی دچار تغییر و تحریف شده بود، با بیان دقیق شیوه نماز و وضوی پیامبر، سنتهای اصیل را احیا کردند. همچنین ایشان با واگذاری مسئولیت افتا به اصحاب برجستهای همچون «ابان بن تغلب»، روحیه استنباط و اجتهاد را در میان پیروان خود نهادینه ساخت تا جامعه اسلامی در مسیر فهم عمیق دین قرار گیرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود بر دو اصل «عملگرایی» و «عقلگرایی» در مکتب باقری تأکید کرد.
رئیس مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی با نفی دیدگاههای انحرافی مانند مرجئه که عمل را بیاهمیت میدانستند، به روایتی از امام باقر (علیه السلام) اشاره کرد که تنها راه رسیدن به ولایت الهی و نزدیکی به اهلبیت، طاعت و عمل صالح است.
...................
پایان پیام
نظر شما