پادکست طرز | پندها (۹) از نادانی تا پشیمانی...

۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۰
خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره سی‌ام: پندها (۹).

دریافت 8 MB

روزی لک‌لکی کنار برکه‌ای ایستاده بود که روباهی به او نزدیک شد. لک‌لک ترسید و جهید. اما روباه کاری نکرد و سرجایش ایستاد. او با دهان باز لک‌لک را تماشا می‌کرد. پرنده تعجب کرد که چرا روباه حمله نمی‌کند. پرسید: اینجا چه می‌خواهی؟ روباه جوابی نداد و همچنان با دهان باز به لک لک نگاه می‌کرد. پرنده فکر کرد این حیله‌گر  انگار مثل همیشه نیست...

