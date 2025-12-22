پادکست طرز | پندها (۹) از نادانی تا پشیمانی...

روزی لک‌لکی کنار برکه‌ای ایستاده بود که روباهی به او نزدیک شد. لک‌لک ترسید و جهید. اما روباه کاری نکرد و سرجایش ایستاد. او با دهان باز لک‌لک را تماشا می‌کرد. پرنده تعجب کرد که چرا روباه حمله نمی‌کند. پرسید: اینجا چه می‌خواهی؟ روباه جوابی نداد و همچنان با دهان باز به لک لک نگاه می‌کرد. پرنده فکر کرد این حیله‌گر انگار مثل همیشه نیست...