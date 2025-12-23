یاد و راه شهید سلامی همیشه زنده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ پاسدار احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بههمراه سرتیپ پاسدار ابوالقاسم شریفی مسئول ایثارگران و سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح به دیدار خانواده شهید سپهبد حاج حسین سلامی رفت.
در این دیدار سردار وحیدی طی سخنانی با اشاره به ویژگیهای بارز شهید سلامی اظهار کرد: صلابت ایمان، قوت روح، ظرفیت علمی و لبخند همیشگی شهید سلامی، همواره در ذهن ما باقی خواهد ماند. هیچگاه شهید را بدون لبخند ندیدیم. این ویژگیها خاطرهای ماندگار از ایشان در ذهن همه ما ثبت کرده است.
جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح در ادامه گفت: خداوند ایشان را در بهترین جایگاه قرار داد. شما یادگاران عزیز ما، شهیدان شریف و بزرگوار هستید و انشاءالله عزت، سلامت و توفیقات شما روزافزون باشد. وجود شما باعث میشود کمترین حس کمبود و جراحت در دل مردم و به ویژه دوستانی که از نزدیک با شهید ارتباط داشتند، احساس شود.
سردار وحیدی در پایان تأکید کرد: وظیفه ما بود که خدمت برسیم، عرض سلام کنیم و مراتب احترام خود را ابراز نماییم. از محبت و زحمات شما صمیمانه سپاسگزاریم.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما