به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نزدیک به ۱۵۰۰ دانشآموز مدرسه «عبدالرحیم شهید»، از بزرگترین مدارس شیعیان در غرب کابل، روز دوشنبه(۱ دی) مراسم جشن فارغالتحصیلی را با حضور علما، نخبگان، خانواده دانشآموزان و برخی مسئولان حکومت سرپرست افغانستان برگزار کردند.
این جشن که در مدرسه معرفت برگزار شد، دومین جشن بزرگ دانشآموزی شیعیان است که طی دو هفته اخیر در غرب کابل برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا مظفر، امام جمعه شیعیان در جنوب کابل و نماینده آیتالله موحدی نجفی در افغانستان طی سخنانی گفت: «ما میشنویم که جوانان در ادامه درسهای خود بیانگیزه هستند و این بیانگیزگی ضرر بسیار زیاد دارد.»
حجتالاسلام مظفر اظهار داشت: «خطاب من به جوانانی است که امروز جشن فراغت از تحصیل برگزار کردند. خطاب من به جوانانی است که در صنوف/کلاسهای پایینتر درس میخوانند، خطاب من به خواهران و مادرانی است که جوانانشان را حمایت میکنند و خواهرانیکه مشغول درس هستند؛ این بیانگیزگیها را جبران کنید و نگذارید جوانان ناامید و بیانگیزه شوند.»
عبدالطیف نظری، استاد دانشگاه و معاون وزارت اقتصاد، نیز در این مجلس باشکوه خاطرنشان کرد که برای پیشرفت کشورها نظریات مختلف علمی در نهادهای آکادمیک جهان وجود دارد که یکی از نظریات مهم، «سرمایه انسانی» است.
نظری افزود: نظریه سرمایه انسانی میگوید که اگر یک کشوری بخواهد در ابعاد مختلفی توسعه پیدا کند، باید روی نیروی انسانی کار کند. نیروی انسانی متخصص، حرفهای و باسواد، مهمترین متغیر تاثیرگذار در بحث توسعه محسوب میشود.
او تصریح کرد که اگر افغانستان بخواهد به کشور توسعهیافته تبدیل شود، در ردههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی نیازمند این است که نسل درونزا در داخل کشور شکل بگیرد؛ نسل درونزا به کشورها و جوامعی گفته میشود که از درون میجوشد و با اتکا به ظرفیتهای علمی، از طریق تربیت کادرها و ظرفیتهای داخل بتواند به چالشها غلبه پیدا کند.
در این مراسم، دکتر رمضان بشردوست، نماینده سابق پارلمان و از چهرههای معروف شیعه افغانستان، حجت الاسلام محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، دکتر محمد داوود مدقق، معاون علمی دانشگاه ابن سینا و برخی دیگر از نخبگان شیعه سخنرانی کردند و بر اهمیت تعلیم، نقش جوانان در آینده کشور، تلاش در راستای ترقی جامعه و ادامه تحصیل تأکید کردند.
برنامه پایانی مراسم، اعلام فارغالتحصیلی و تقدیر از زحمات دانشآموزان دبیرستان «عبدالرحیم شهید» به همراه اهدای لوح و تصدیقنامههای رسمی به آنان بود.
