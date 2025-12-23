  شهید مفتح الهام بخش نسل معاصر حوزه و دانشگاه است‌

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای سیاست‌گذاری کنگره ملی دانشمند شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، اکبر بهنام جو استاندار قم، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر فرهنگ، حجت الاسلام محمدهادی مفتح (فرزند شهید) و اعضای دیگر شورای کنگره شهید مفتح، برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن ماه رجب و میلاد امام محمدباقر (ع)، گفت: تعبیری که درباره شهید مفتح می‌توان به کار برد «شخصیتِ حاضرِ غایب» است؛ از این جهت حاضر که هر سال در هفته وحدت حوزه و دانشگاه نام ایشان به تناسب این بحث برده می‌شود اما به اعتبار غلبه همین وجه، خودِ شخصیت ایشان به‌مرور زمان کمتر مورد بازبینی، توجه مجدد و بازخوانی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه بر خودِ شخصیتی که دلیل نامگذاری این مناسبت‌ها بوده سایه انداخته است، افزود: از این جهت ایده برگزاری کنگره شهید مفتح ایده‌ای مبارک است؛ چراکه پس از نزدیک به نیم قرن فرصتی فراهم می‌شود تا بازخوانی مجددی از این شخصیت مؤثر در اندیشه، انقلاب و دیگر عرصه‌ها صورت گیرد.

صالحی تصریح کرد: عمر و حیات ایشان حدود پنجاه‌ و یک سال بود و از این جهت می‌تواند برای ما بسیار معنادار باشند؛ کسی که عمر طولانی نداشته است اما حیات پربرکتی یافت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایشان متولد ۱۳۰۷ بودند و در سال ۱۳۵۸ به شهادت رسیدند؛ همین بازه زمانی نشان می‌دهد چگونه می‌توان در عمری نه‌چندان طولانی حیات مؤثر و پربرکتی داشت، از این رو شخصیت‌هایی از این قبیل شایسته توجه، بازنگری و بازخوانی‌اند.

وی در ادامه با اشاره به «جامعیتِ شخصیت» شهید مفتح، افزود: بسیاری از شخصیت‌ها در یک حوزه‌ متخصص‌اند اما شهید مفتح شخصیتی جامع بود و این جامعیت را می‌توان از زوایای مختلف دید.

صالحی با تاکید بر اینکه شهید مفتح در تدریس، تحقیق و تبلیغ برجسته بودند، تصریح کرد: این‌گونه نبود که یک بخش شخصیتی بر بخشی دیگر غلبه پیدا کند؛ برخی اهل تدریس‌ هستند اما فعالیت پژوهشی قابل‌توجهی ندارند، برخی اهل تدریس و پژوهش هستند اما در حوزه تبلیغ ورودی ندارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تاکید بر اینکه شهید مفتح در هر سه حوزه تدریس، تحقیق و تبلیغ، کارنامه‌ای درخشان داشتند، گفت: در تدریس (در حوزه و دانشگاه) از مدرسان عالی‌مقام بودند در تحقیق نیز آثار متعددی عرضه کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به حاشیه نویسی بر «اسفار» اشاره کرد؛ اهل علم می‌دانند نوشتن چنین اثری کار ساده‌ای نیست امری که نشان‌دهنده عمق علمی ایشان محسوب می‌شود.

وی افزود: ایشان از شاگردان برجسته علامه طباطبایی و مرحوم استاد رفیعی قزوینی بودند و بنیه علمی محکم و استواری داشتند نه روحانی‌ای که چند سالی به‌طور سطحی تحصیل کرده باشد بلکه حاصل بیش از بیست سال تحصیل عالی جدی و مستمر در دروس خارج قم بودند.

صالحی تصریح کرد: در حوزه تبلیغ نیز سفرهای تبلیغی گسترده‌ای در اغلب نقاط کشور داشتند و در تهران هم خطیب و مبلغی جدی و اثرگذار بودند؛ بنابراین، این سه وجه فعالیتی تدریس، تحقیق و تبلیغ به‌صورت همزمان در شخصیت ایشان برجسته است.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با بیان اینکه شهید مفتح با سه نهاد مهم حوزه علمیه، دانشگاه و آموزش‌وپرورش که از نهادهای جامعه‌ساز محسوب می‌شوند ارتباط فعال داشت، گفت: این ترکیب را در شخصیت‌هایی چون شهید بهشتی و شهید باهنر نیز می‌بینیم؛ کمتر شخصیتی را می‌توان یافت که با هر سه نهاد ارتباطی متوازن، فعال و مؤثر برقرار کرده باشد ولی بزرگانی مثل شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید مفتح از جمله کسانی بود که هر سه نهاد را مهم می‌دانستند و در هر سه حضور داشتند.

وی افزود: از نظر ابعاد فردی و وجودی اعم از علم و دانش، اخلاق و تهذیب و نیز جهاد و مبارزه ایشان شخصیتی جامع بود؛ برخی اهل دانش‌ هستند اما در حوزه اخلاق و معنویت ضعیف‌اند، عده‌ای هر دو را دارند اما اهل جهاد و مبارزه نیستند ولی شهید مفتح در کنار تعلق دانشی و تهذیبی، از نخستین پیوستگان به نهضت امام خمینی (ره) بود و تا پایان حیات و شهادتش در این مسیر حضور فعال داشت و خدمات بسیاری ارائه کرد.

صالحی تصریح کرد: شهید مفتح «شهیدِ حاضرِ غایب» است؛ حاضر است چون هر سال نامش برده می‌شود و روز وحدت حوزه و دانشگاه به نام ایشان ثبت شده است اما از جهاتی غایب است، چون در این چهار تا پنج دهه، کمتر کار جدی و مستقلی درباره خودِ شخصیت ایشان انجام شده است در حالی که به‌عنوان شخصیتی جامع از وجوه مختلف، شایسته توجه و بازخوانی هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کنگره شهید مفتح، با توجه به ویژگی‌های ایشان ابعاد ملی و استانی (به‌ویژه در قم و همدان) دارد و ان‌شاءالله بتواند ادای دینی شایسته به این شخصیت باشد.

وی افزود: هرچه شخصیت‌هایی از این دست بیشتر مورد توجه قرار گیرند به خودمان و آینده‌مان (در سطح ملی و چه در سطح استانی) توجه کرده‌ایم.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره، تصریح کرد: کنگره‌ها سه حالت دارند حالت اول اینکه صرفا تکریم بزرگان باشد که این بُعد جایگاه خود را دارد و موظف به قدرشناسی از آنان هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حالت دوم، کنگره‌های تحلیلی است؛ یعنی برنامه‌هایی که با رویکرد علمی و پژوهشی برگزار می‌شوند تا هر از چندگاهی داشته‌هایمان را در معرض تحلیل مجدد قرار دهیم و این بُعد نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است.

وی با بیان اینکه شکل سوم، کنگره‌ها و مراسمی هستند که می‌خواهند نوعی جریان‌سازی انجام دهند و با نگاه جریان‌ساز شکل بگیرند، افزود: متاسفانه گرفتار گسست‌های مختلفی هستیم از جمله: گسست نسلی که بر همگان واضح است؛ هم چنین گسست نهادی میان حوزه و دانشگاه، دانشگاه و مسجد و...و نیز گسست‌های گفتمانی در پاره‌ای از مقولات، مانند ایران و اسلام، سنت و تجدد و بسیاری از موضوعات دیگر.

صالحی تصریح کرد: اگر این‌گونه کنگره‌ها بتوانند به رفع یا دست‌کم کاهش این گسست‌ها کمک کنند و گسست نسلی، نهادی و گفتمانی را کاهش دهند طبعاً به توفیق بالاتر و ارزشمندتری دست یافته‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تجلیل و تحلیل اهمیت خود را دارند اما می‌توان چشم‌اندازهای بالاتری را با این نگاه دنبال کرد، گفت: شهید مفتح ظرفیت قابل‌توجهی برای این نوع نگاه و حرکت دارد؛ اگر جمعی که امروز کنار هم قرار گرفته‌ایم بتوانیم با نگاه سوم پیش برویم اهداف عالی‌تری را محقق ساخته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در این مسیر، مخاطبان ما نباید محدود به مخاطبان خاص باشند، افزود: ابزارها نیز نباید صرفاً ابزار پژوهش و تحقیق باقی بمانند و باید از ابزارهای متنوع هنری و رسانه‌ای استفاده کنیم.

صالحی ضمن تاکید براینکه جمعی که اکنون در کنار هم هستند ظرفیت قابل‌توجهی برای این بخش دارند، تصریح‌کرد: شهید مفتح شخصیتی ملی است نه صرفاً منطقه‌ای و سابقه و ریشه‌هایی که داشته‌اند این جایگاه را به‌خوبی نشان می‌دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وقتی کنگره‌ای برگزار می‌شود، نباید روز اختتامیه نقطه پایان تلقی شود بلکه باید پشتوانه‌ای برای کارهای بعدی باشد؛ کارهایی که براساس ظرفیت‌سازی‌ها و ظرفیت‌یابی‌هایی که در طول مسیر شکل گرفته‌اند ادامه پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه در گردآوری اسناد و آثار، قطعاً نکات و یافته‌های جدیدی حاصل خواهد شد که می‌تواند نگاه موجود را تکمیل کند، افزود: ان‌شاءالله بتوانیم از امروز تا سال آینده این مسیر را با چنین نگاهی پیش ببریم و به ظرفیت‌شناسی مجددی از ظرفیت‌های شهید مفتح برای جریان‌سازی اسلامی و انقلابی برسیم.

در پایان نیز از نشان (لوگویِ) کنگره رونمایی شد.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

