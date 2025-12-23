به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(عغ) ـ ابنا ـ افغانستان با یکی از شدیدترین بحرانهای دسترسی به آب در جهان روبرو است؛ دههها درگیری مسلحانه، زیرساختهای آب را نابود کرده و تغییرات آب و هوایی با ایجاد خشکسالیهای مداوم، وضعیت را وخیمتر ساخته است.
بر اساس پیام اخیر دفتر کمکهای بشردوستانه اتحادیه اروپا در آسیا در ایکس، بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.
این کمبود، خطر ابتلا به بیماریهای آبزا مانند وبا، اسهال و تیفوئید را به شدت افزایش میدهد و کودکان و زنان را بیشتر تهدید میکند.
در ادامه پیام این دفتر تصریح شده است که موسسه بشردوستانه «همبستگی بینالمللی» با حمایت مالی و فنی اتحادیه اروپا، پروژههای گستردهای را در مناطق روستایی و دورافتاده افغانستان اجرا میکند؛ این پروژهها شامل حفر چاههای عمیق و نصب پمپهای دستی است تا آب تمیز مستقیماً در دسترس خانوادهها قرار گیرد.
گفتنی است بحران آب در افغانستان بخشی از چالشهای بزرگ انسانی است که نیازمند حمایت مداوم جامعه بینالمللی است؛ سازمانهای بشردوستانه تأکید دارند که بدون سرمایهگذاری پایدار، میلیونها نفر همچنان در معرض خطر خواهند ماند.
