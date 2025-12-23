به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران به مناسبت حماسه ماندگار نهم دی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم‌الله نهم دی، روز تجلی بصیرت، دشمن‌شناسی و ولایت‌مداری ملت مکتبی ایران است؛ روزی که مردم با حضور عاشورایی خود، بساط فتنه را در هم پیچیدند و نشان دادند که در دفاع از ارزش‌های اسلامی و اصل مترقی ولایت‌فقیه، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد. نهم دی، در حقیقت مصداق بارز و عملی «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در مقیاسی ملی بود که در برابر منکرِ بزرگِ تضعیف نظام اسلامی قد علم کرد.

ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران، ضمن گرامیداشت این ایام‌الله و با هدف زنده نگه‌داشتن مشعل بصیرت و جهاد تبیین، رئوس برنامه‌ها و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی خود را جهت همراهی آحاد مردم شریف و انقلابی به شرح زیر اعلام می‌دارد:

۱. تعمیق بصیرت و جهاد تبیین:

در راستای لبیک به فرمان جهاد تبیین، برگزاری نشست‌های تحلیلی، سخنرانی نخبگان فرهنگی و کارگاه‌های روشنگری با محوریت واکاوی ابعاد فتنه ۸۸ و فتنه‌های اخیر در دستور کار است. هدف از این نشست‌ها که در سطوح مختلف برگزار می‌شود، افزایش آگاهی عمومی و تحلیل دقیق وقایع برای نسل جوان است.

۲. پاسداشت شهدای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر:

به‌منظور زنده نگه‌داشتن یاد و نام کسانی که در راه احیای ارزش‌ها جان خود را فدا کردند، تصاویر نورانی شهدای مظلوم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در فتنه ۸۸ در سطح شهر و ساختمان‌ها با رویکردی اخلاقی و تبیینی اکران خواهد شد تا یادآور هزینه‌هایی باشد که برای حفظ امنیت و اسلامیت این مرزوبوم پرداخت شده است.

۳. فعالیت‌های رسانه‌ای و تولید محتوا:

باتوجه‌به اهمیت فضای مجازی به‌عنوان خط مقدم جنگ ترکیبی، تولید و نشر محصولات فرهنگی متنوع، تکه‌فیلم‌ها و محتوای بصیرتی در شبکه‌های اجتماعی با قدرت پیگیری می‌شود. فضاسازی محیطی و تبلیغی نیز با رعایت شئون و قوانین، چهره شهر را با عطر بصیرت معطر خواهد کرد.

۴. برپایی غرفه‌های فرهنگی:

جهت ارتباط چهره‌به‌چهره و ترویج ارزش‌های اسلامی، غرفه‌های فرهنگی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ذیل نظر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مسیر راهپیمایی و مراسم‌ها برپا خواهد شد تا ضمن ارائهٔ خدمات فرهنگی، به شبهات احتمالی نیز پاسخ داده شود.

۵. دعوت عمومی برای تجدید میثاق:

اوج این فعالیت‌ها، حضور یکپارچه و دشمن‌شکن در مراسم یوم‌الله نهم دی است. بدین‌وسیله از عموم مردم بصیر، خانواده‌های محترم شهدا، جوانان مؤمن و همه دلسوزان انقلاب دعوت می‌شود تا به همراه خانواده در مراسم محوری بزرگداشت نهم دی در تهران حضور به هم رسانند:

* زمان: روز سه‌شنبه، ۹ دی ۱۴۰۴

* ساعت: ۱۴:۳۰

* مکان: میدان آئینی امام حسین (علیه‌السلام)

حضور پرشور شما مردم ولایت‌مدار و مکتبی تهران، بار دیگر آبی بر آتش فتنه‌های بدخواهان و تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای خواهد بود.

و العاقبة للمتقین

ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران

