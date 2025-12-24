حبس ابد برای متهمان ترور محمد الزواری؛ مغز متفکر پهپادهای مقاومت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه تونس روز سه‌شنبه حکمی تاریخی در پرونده ترور محمد الزواری، از فرماندهان برجسته گردان‌های القسام وابسته به جنبش حماس صادر کرد که بر اساس آن، متهمان به حبس ابد محکوم شدند.

دادگاه علاوه بر حبس ابد، برای یازده متهم تونسی و خارجی که همگی در حال فرار هستند، احکام زندان بیش از 100 سال به ازای هر نفر صادر کرد. این احکام شامل اتهامات دیگری با ماهیت تروریستی نیز می‌شود.

محمد الزواری، مهندس تونسی و از چهره‌های کلیدی در توسعه توانمندی‌های نظامی مقاومت فلسطین، در تاریخ 15 دسامبر 2016 (25 آذر 1395) مقابل منزلش در شهر صفاقس واقع در جنوب تونس با شلیک گلوله ترور شد. این عملیات به سازمان موساد اسرائیل نسبت داده شد.

الزواری متولد سال 1967 (1346) در تونس بود و پس از دریافت کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صفاقس، در جریان انتفاضه الاقصی سال 2000 (1379) به صفوف مقاومت فلسطین پیوست.

او به‌عنوان مغز متفکر مهندسی شناخته می‌شد و مسئولیت تأسیس واحد پهپادهای گردان‌های القسام را برعهده داشت. از جمله دستاوردهای او طراحی پهپاد "أبابیل 1" بود که در جنگ غزه سال 2014 (1393) مورد استفاده قرار گرفت.

اهمیت الزواری تنها در مهارت‌های فنی نبود، بلکه در توانایی او برای تبدیل دانش مهندسی به ابزار مؤثر مقاومت بود؛ عاملی که او را به هدف مستقیم دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل بدل کرد.

پس از ترور، گردان‌های القسام برای نخستین بار نام و جایگاه او را علنی کردند و وی را "شهید پهپاد" خواندند و تأکید کردند که فقدان او "خسارت بزرگی" برای شاخه نظامی حماس است.

با وجود فراری بودن همه متهمان، حکم صادره امروز یکی از مهم‌ترین نقاط عطف قضایی در پرونده ترور به شمار می‌رود؛ پرونده‌ای که بحث‌های گسترده‌ای در تونس و جهان عرب برانگیخته و شواهد زیادی از دخالت موساد اسرائیل در طراحی و اجرای آن وجود دارد.

در فلسطین، الزواری به نماد مقاومت فناورانه تبدیل شده و گردان‌های القسام برای گرامیداشت یاد او، یک پهپاد انتحاری و زیردریایی خودران را به نامش نامگذاری کرده‌اند.

