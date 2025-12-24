ویدیو | ملاقات با عثمان طه خطاط مشهور قرآن کریم

۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۸
کد مطلب: 1765536
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عثمان طه خوشنویس سوریتبار و دارای تابعیت سعودی است که به سبب کتابت قرآن کریم شهرتی جهانی دارد؛ بهویژه «مصحف مدینه منوره» که توسط مجمع ملک فهد برای چاپ قرآن کریم منتشر میشود. عثمان طه ۹۱ ساله، تاکنون بیش از ۱۴ نسخه از قرآن کریم را با روایتهای مختلف کتابت کرده است که از قدیمیترین آنها «مصحف شامی» و از مشهورترینشان «مصحف مدینه منوره» و جدیدترین آنها «مصحف بحرین» است. کتابت هر نسخه از مصحف توسط او حدود سه سال به طول میانجامد.
