به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با صدور اطلاعیهای از برگزاری رزمایش «الی بیتالمقدس ۱۶» در روزهای پنجشنبه ۴ دیماه و جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴ در استان تهران خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: در جریان اجرای این رزمایش، صداهای انفجار و شلیک در برخی نقاط شنیده خواهد شد که این موارد صرفاً بخشی از صحنهسازیهای نمایشی رزمایش بوده و بهطور کامل تحت نظارت و کنترل برگزار میشود.
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران ضمن قدردانی از همراهی مردم، از شهروندان خواست در صورت شنیدن صداهای مربوط به رزمایش، آرامش خود را حفظ کنند و به شایعات توجه نداشته باشند.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما