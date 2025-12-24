  1. صفحه اصلی
رزمایش «الی‌بیت‌المقدس» در تهران/ صدای انفجارها نمایشی است

۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۸
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از برگزاری رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری خبر داد و تأکید کرد صداهای انفجار و تیراندازی احتمالی در سطح استان، صرفاً جنبه نمایشی داشته و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در روزهای پنجشنبه ۴ دی‌ماه و جمعه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ در استان تهران خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: در جریان اجرای این رزمایش، صداهای انفجار و شلیک در برخی نقاط شنیده خواهد شد که این موارد صرفاً بخشی از صحنه‌سازی‌های نمایشی رزمایش بوده و به‌طور کامل تحت نظارت و کنترل برگزار می‌شود.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران ضمن قدردانی از همراهی مردم، از شهروندان خواست در صورت شنیدن صداهای مربوط به رزمایش، آرامش خود را حفظ کنند و به شایعات توجه نداشته باشند. 

