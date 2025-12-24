 انقلاب اسلامی افقی نو برای احیای دین و بازآفرینی تفکر توحیدی در جامعه گشود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه سلسله برنامه‌های رسمی هیأت جمهوری اسلامی ایران در تایلند، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از جامعةالمصطفی(ص) العالمیه شعبه تایلند بازدید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه المصطفی(ص)، از تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند این مرکز تقدیر کرد.

وی با اشاره به جایگاه تایلند در منطقه جنوب شرق آسیا، بر ضرورت گسترش برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و بین‌المللی این دانشگاه تأکید داشت و حرکت رو به رشد و موفق این مجموعه را «حرکتی هوشمندانه، آینده‌ساز و مؤثر» در پاسخ به نیازهای فکری و معنوی دانست.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر نقش مهم المصطفی در تربیت نخبگان، تقویت گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و گسترش علم و دانش با رویکرد عقلانی و وحدت‌گرا تأکید کرد.

وی همچنین، با بیان اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، افقی نو برای احیای دین و بازآفرینی تفکر توحیدی در جامعه گشود، گفت: تربیت و آموزش باید مبتنی بر پرورش انسان‌های تمدن ساز باشد.

روایت صحیح از اسلام؛ تنها سنگر خنثی‌سازی توطئه‌های فکری دشمن

ایمانی‌پور با تأکید بر اینکه اسلام زنده و پویا است، افزود: اسلام توانسته است در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام‌های اساسی بردارد؛ تمدنی که علیرغم تلاش‌ها و توطئه‌های دشمنان برای توقف یا انحراف آن، با قدرت به پیش می‌رود و ابعاد روشنی ‌ از پویایی و کارآمدی خود را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای روایت صحیح و دقیق از دین مبین اسلام و جهاد تبیین اظهار داشت: کسانی که جهانی می‌اندیشند و جهانی عمل می‌کنند، روایت دقیق و مستند را در مرکز توجه خود قرار دهند تا توطئه‌های دشمنان در ابعاد فکری و فرهنگی خنثی شود.

فاجعه‌ای تاریخی در قاب حیرت جهان

وی با اشاره به وضعیت ناگوار و جنایات فجیع در فلسطین و غزه گفت: در برابر دیدگان حیرت‌زده جهان، ملت مظلوم فلسطین در حال تحمل فجایعی تاریخی و کم‌نظیر است؛ ظلمی آشکار که صفحات تاریخ معاصر را با خون بیگناهان داغدار کرده است و وظیفه همه ماست که در مقابل این جنایات ساکت نشینیم و سکوت نکنیم و در دفاع از ملت مظلوم فلسطین گام برداریم.

ایمانی‌پور بیان کرد: علاوه بر موضوع تربیت و آموزش، حتما باید به موضوع رسانه توجه ویژه کرد. در جهاد تبیین نیز جهاد رسانه‌ای هم باید ترسیم شود. این جهاد، وظیفه اصلی امروز ماست تا با تولید محتوای دقیق، قوی و مستند، نه تنها تلاش‌های دشمن را خنثی سازیم، بلکه تمدن‌سازان آینده را با حقیقت ناب آماده کنیم.

در این دیدار که سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند نیز حضور داشتند، حجت‌الاسلام سید هبت‌الله صدرالسادات مدیر منطقه‌ای المصطفی در تایلند با توجه به جایگاه این مجموعه در منطقه جنوب شرق آسیا به تبیین مأموریت‌ها، رویکردها و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این مرکز پرداخت و گزارشی جامع از وضعیت فعلی این مرکز، ظرفیت‌های علمی آن، تعداد طلاب و حوزه‌های فعالیت ارائه داد.

