مراسم بزرگداشت استاد سید علی اکبر پرورش در اصفهان برگزار می شود

۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۵
کد مطلب: 1765736
به مناسبت دوازدهمین سالگرد ارتحال مرحوم استاد سید علی اکبر پرورش مجلس بزرگداشتی در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت دوازدهمین سالگرد ارتحال مرحوم استاد سید علی اکبر پرورش مجلس بزرگداشتی در اصفهان برگزار می شود.

 سید صالح پرورش فرزند مرحوم استاد پرورش با اعلام این خبر گفت: به همت جمعی از شاگردان و علاقمندان مرحوم استاد سید علی اکبر پرورش همه ساله مجلس بزرگداشتی برگزار می شود و امسال نیز  مراسم گرامیداشت ایشان  روز پنجشنبه ٤ دی ماه پس از نماز مغرب و عشاء در حسینیه بنی فاطمه (س) اصفهان واقع در خیابان ابن سینا برگزار می شود.

وی افزود: سخنران اصلی این مراسم آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه خواهند بود و برخی از شاگردان استاد نیز به نقل خاطره هایی از ایشان می پردازند.

مرحوم استاد پرورش در ٦ دی ماه ١٣٩٢ به رحمت ایزدی پیوست و رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی از ایشان به عنوان «یاور صدیق انقلاب» نام بردند و فرمودند: با تأسف و تأثر، خبر درگذشت یاور صدیق انقلاب مرحوم آقای سید علی اکبر پرورش  رحمت الله علیه را دریافت کردم؛ چهره محترم و اثرگذاری که بخش اعظم عمر با برکت خود را درخدمت اسلام و ارزشهای متعالی دین گذرانید، ولهجه و صادق ودل با اخلاص و خلق نیک را به ترویج و تحکیم انقلاب  و نظام اسلامی گماشت، تلاشهای مبارزاتی در دوران طاغوت رابه خدمات ارزنده و مسئولیتهای سنگین خود در قوه مجریه و قوه مقننه و شورای عالی دفاع در دوران جمهوری اسلامی پیوند داد وبا همه ی توان به کشور و ملت خود خدمت کرد و سلامت و راحت خود را بر سر انجام وظیفه نهاد.

