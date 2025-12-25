دانستن مهارت های شناختی در روابط زناشویی

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: مهارتهای شناختی در درک مسائل زناشویی و تغییر رابطه اهمیت زیادی دارد. گاهی زوجین به علت ناآگاهی، مجموعهای از انتظارها، باورها وتصورات خیالی را که عمدتاً غیرواقعبینانه است و به کاهش ارتباط صمیمی میانجامد، در روابط زناشویی وارد میکنند. با افزایش شناخت و آگاهی، استنتاج افراد از مشاهده رفتار همسرشان به طور جدی واقعی میشود و از باورهای غیرمنطقی وخطاهای شناختی جلوگیری به عمل میآید.(برنشتاین،۳۶:۱۳۸۰)
بر اساس یافتههای مولر، باورهایی که هر فرد درباره ازدواج و روابط صمیمانه در ذهن دارد، با رضایتمندی و میزان صمیمیت پس از ازدواج مرتبط است. (1989 :vol .38,Baucom ) نتایج تحقیقی در ایران نشان میدهد میزان باورهای غیرمنطقی، نظیر باور به تغییرناپذیری همسر، انتظار ذهنخوانی از همسر و باور به تخریبکننده بودن مخالفت در زنان متقاضی طلاق بیش از دیگر زنان است. (ادیب راد، ۹۸:۱۳۸۴) این تحقیق، نقشآفرینی جدی باورهای زوجین را برروابط آنها تأیید میکند.
«باور به عدم تغییرپذیری همسر»، یعنی اعتقاد به عدم قابلیت همسر در تغییر رفتار و ناامیدی ازاصلاح رفتارها، به گونهای که مصالحه با همسر را ناممکن میکند.
«توقع ذهنخوانی» نیز از باورهای غیرمنطقی زوجین است. با چنین باوری، طرفین انتظار دارند بدون بیان خواستهها ونظراتشان، همسرشان احساسات، افکار ونیازهای آنها را بداند و برآورده کند.
باور به «تخریبکننده بودن مخالفت» نیز به معنای تفسیر منفی اختلاف نظرهاست؛ به این معنا که نمیتوان اختلافنظرها را مطرح کرد و برطرف ساخت. بنابراین، تلاش زوجین در این امر بیحاصل است.
نظر شما