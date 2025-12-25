دانستن مهارت های شناختی در روابط زناشویی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: مهارت‌های شناختی در درک مسائل زناشویی و تغییر رابطه اهمیت زیادی دارد. گاهی زوجین به علت ناآگاهی، مجموعه‌ای از انتظارها، باورها وتصورات خیالی را که عمدتاً غیرواقع‌بینانه است و به کاهش ارتباط صمیمی می‌انجامد، در روابط زناشویی وارد می‌کنند. با افزایش شناخت و آگاهی، استنتاج افراد از مشاهده رفتار همسرشان به طور جدی واقعی می‌شود و از باورهای غیرمنطقی وخطاهای شناختی جلوگیری به عمل می‌آید.(برنشتاین،۳۶:۱۳۸۰)

بر اساس یافته‌های مولر، باورهایی که هر فرد درباره ازدواج و روابط صمیمانه در ذهن دارد، با رضایتمندی و میزان صمیمیت پس از ازدواج مرتبط است. (1989 :vol .38,Baucom ) نتایج تحقیقی در ایران نشان می‌دهد میزان باورهای غیرمنطقی، نظیر باور به تغییرناپذیری همسر، انتظار ذهن‌خوانی از همسر و باور به تخریب‌کننده بودن مخالفت در زنان متقاضی طلاق بیش از دیگر زنان است. (ادیب راد، ۹۸:۱۳۸۴) این تحقیق، نقش‌آفرینی جدی باورهای زوجین را برروابط آنها تأیید می‌کند.



«باور به عدم تغییرپذیری همسر»، یعنی اعتقاد به عدم قابلیت همسر در تغییر رفتار و ناامیدی ازاصلاح رفتارها، به گونه‌ای که مصالحه با همسر را ناممکن می‎کند.

«توقع ذهن‌خوانی» نیز از باورهای غیرمنطقی زوجین است. با چنین باوری، طرفین انتظار دارند بدون بیان خواسته‌ها ونظرات‏شان، همسرشان احساسات، افکار ونیازهای آنها را بداند و برآورده کند.

باور به «تخریب‌کننده بودن مخالفت» نیز به معنای تفسیر منفی اختلاف نظرهاست؛ به این معنا که نمی‌توان اختلاف‌نظرها را مطرح کرد و برطرف ساخت. بنابراین، تلاش زوجین در این امر بی‎حاصل است.