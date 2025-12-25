آمادگی بیش از ۱۰ هزار مسجد برای میزبانی از معتکفین در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد مرکزی اعتکاف کشور با صدور اطلاعیهای از آمادگی گسترده مساجد سراسر کشور برای برگزاری آیین معنوی اعتکاف در ماه مبارک رجب خبر داد.
بر اساس این گزارش، با عنایات الهی و در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رجب و برگزاری سنت نورانی و نبوی اعتکاف، در برآورد اولیه بیش از ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور با همکاری شوراهای راهبری اعتکاف استانها و ستادهای مردمی شهرستانها، آمادگی کامل خود را برای میزبانی از معتکفین اعلام کردهاند.
در این اطلاعیه آمده است: فرآیند آمادهسازی، تجهیز و ساماندهی مساجد متناسب با شأن و جایگاه والای این سنت عبادی در حال انجام است و همزمان، ثبتنام معتکفین در نقاط مختلف کشور آغاز شده است. بر همین اساس، از مجریان و خادمان اعتکاف خواسته شده است با اطلاعرسانی دقیق، گسترده و بهموقع درباره روند ثبتنام، زمینه حضور هرچه بیشتر علاقهمندان را فراهم کنند.
ستاد مرکزی اعتکاف کشور همچنین بر ضرورت رعایت اصل سادگی در برگزاری اعتکاف، پرهیز از هزینههای غیرضروری و استفاده از ظرفیت ارزشمند خیرین مردمی تأکید کرده و کاهش هزینههای حضور معتکفین و تسهیل مشارکت اقشار مختلف جامعه را از اولویتهای اصلی دانسته است.
در ادامه این اطلاعیه با اشاره به استقبال گسترده نسل جوان و نوجوان از مراسم اعتکاف در سالهای گذشته، بهویژه در کلانشهرها، تصریح شده است که این سنت الهی در سالهای اخیر بهصورت چشمگیری در مناطق روستایی کشور نیز گسترش یافته است. بر همین اساس، از ستادهای اعتکاف استانها خواسته شده است با رویکردی حمایتی و تسهیلگرانه، زمینه برگزاری هرچه بهتر اعتکاف در روستاها را فراهم کرده و از ظرفیتهای مردمی، فرهنگی و معنوی این مناطق بهنحو شایسته بهرهبرداری کنند.
در بخش پایانی این اطلاعیه، ستاد مرکزی اعتکاف کشور با تأکید بر شعار محوری امسال «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت»، توفیق روزافزون همگان را در خدمت به گسترش معارف نورانی قرآن و عترت علیهمالسلام از درگاه خداوند متعال مسئلت کرده است.
بر اساس اعلام این ستاد، مجریان و معتکفین میتوانند برای اطلاع از کلیات برنامههای اعتکاف و همچنین انعکاس اقدامات و فعالیتهای در دست اجرا، به پرتال جامع اعتکاف به نشانی www.itikaf.ir
مراجعه کنند.
