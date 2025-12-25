به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه عتبه عسکری امروز چهارشنبه اعلام کرد که طرح ویژه زیارت سالروز شهادت امام هادی (ع) در سامراء موفقیت آمیز بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در بیانیه دبیرخانه عتبه عسکری آمده است که در این مراسم زائرانی از داخل و خارج عراق حضور داشتند.

این زیارت میلیونی با حضور و تلاش گسترده نهادهای مختلف و با پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی و الحشد الشعبی به پایان رسید.

در این مراسم بیش از ۳ هزار داوطلب و بیش از ۱۳۰ هیئت داوطلب و ۳۹۰ موکب عزاداری شرکت کردند.

خدمات رسانه‌ای از بیش از ۳۰ شبکه ماهواره‌ای و رسانه ارائه شد و این مراسم میزبان بیش از ۱۵۰ خبرنگار از داخل و خارج عراق بود.

عتبه عسکری اعلام کرد که این مراسم بدون هیچ مشکلی برگزار شد.

