عراقچی: جنگ ۱۲ روزه با افتخار و عزت و پیروزی ایران پایان یافت  

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سخنانی خطاب به فعالان اقتصادی اصفهان گفت: «ما از خودمان در مقابل تهاجم نامشروع دشمن دفاع مشروع می‌کردیم و در مقابل درخواست آتش‌بس یا توقف جنگ بدون پیش‌شرط، ما هم قبول کردیم دفاع خودمان را متوقف کنیم.»

وی تأکید کرد که پایان این جنگ ۱۲ روزه با افتخار و عزت برای ایران همراه بود و نشان داد که مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی می‌تواند به پیروزی منجر شود.

مردم ایران در طول تاریخ نشان دادند که تسلیم تهاجمات و زورگویی ها نخواهند شد

وزیر امور خارجه افزود: کشوری که یک تمدن بزرگ داشته است و در طول تاریخ چندهزار ساله خود افتخارات باشکوه داشته است و هیچگاه تحت سلطه استعمار هیچ کشور دیگه ای نبوده است

با وجود ۴۰ سال تحریم و حضور قدرت‌های نظامی جهان، جنگ ۱۲ روزه را با سربلندی پشت سر گذاشتیم

وی تصریح کرد: علیرغم همه تحریم هایی که ۴۰ سال به ما تحمیل کرده بودند و علی رغم حضور بزرگ ترین قدرت های نظامی دنیا و تمام تبلیغات آن ها، ما با سربلندی جنگ ۱۲ روزه را گذارندیم

دشمن به‌دنبال نارضایتی اقتصادی است، اما همان‌طور که جنگ ۱۲روزه را پشت سر گذاشتیم این توطئه را هم ناکام می‌گذاریم و این آرزو را هم به گور خواهند برد

عراقچی اظهار کرد: اکنون به نظر میرسد که توطئه جدیدی در راه است و دشمن به دنبال این است که به لحاظ اقتصادی شرایط را به جایی برسانند که از دید آن ها نارضایتی ها افزایش پیدا کند و این نظام و حکومت از داخل خودش دچار مشکل بشود.

وی گفت: این آرزو را هم به گور خواهند برد همانطور که در جنگ ۱۲ روزه با به کارگیری موشک های ساخت خودمان و مقاومت نیروهای مسلح و تلاش همه مردم و دولت توانستیم آن بحران را از سر بگذرانیم الان هم نیاز است که دست به دست هم دهیم و این بحران اقتصادی و تلاش دشمنان برای تحمیل شرایط سخت اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران را ناکام بگذاریم.

