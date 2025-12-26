انصارالله شهادت چند فرمانده ارشد خود را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا - روز گذشته، انصارالله از شهادت تعدادی از فرماندهان و چهرههای مهم نظامی خود (پس از گذشت چند ماه از این حادثه) خبر داد.
مهمترین این شهدا، سرلشکر زکریا عبدالله حجر (ابو یحیی)، فرمانده بخش پهپادی و یکی از چهرههای کلیدی انصارالله در حوزه عملیات هوافضایی صنعا پس از شهید احمد علی حسن الحمزی است.
در کنار ایشان، محمد خالد الحیفی (رئیس ستاد موشکی)، احمد عبدالله حجر (ابوهاشم) برادر شهید زکریا و مسئول ارتباط با دفتر سرلشکر عبدالملک الحوثی، عبدالله یحیی عبدالله حجر و حسین یحیی عبدالله الهاشمی نیز در یک حادثه واحد (به احتمال زیاد حملات آمریکایی به مناطق تحت کنترل انصارالله) به شهادت رسیدهاند.
