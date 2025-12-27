به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش گلوبز عبری نشان میدهد جنگ اخیر علیه ایران، برخلاف ظاهر ماجرا، فشار راهبردی سنگینی بر توان پدافند موشکی آمریکا وارد کرده است.
بر اساس برآوردهای مراکز مطالعاتی و رسانههای تخصصی نظامی، ایالات متحده در جریان جنگ ۱۲روزه حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰ رهگیر تاد شلیک کرده؛ رقمی که معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد کل رهگیرهای موجود در جهان است.
این مصرف سنگین، ذخایر عملیاتی آمریکا را بهشدت کاهش داده و شکاف میان خرید و تحویل رهگیرهای جدید—که برخی تا سال ۲۰۲۷ تحویل نمیشوند—واشنگتن را با یک بحران پنهان پدافندی مواجه کرده است؛ بهگونهای که طبق ارزیابی CSIS، پس از جنگ تنها حدود ۹۶ رهگیر برای تکمیل دو آتشبار THAAD باقی مانده است.
