به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در پی عارضه جسمانی آیت الله سیدهادی حسینی سیستانی برادر خود، با ارسال نامهای، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامت ایشان، برای شفای عاجل و تندرستی برادر خود دعا کردند.
ایشان در این پیام مراتب تأثر و نگرانی خود را از وضعیت بیماری ایشان ابراز داشتند.
آیت الله سیستانی در این مرقومه با آرزوی قرار گرفتن در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و مصونیت از بلایا، بر پیگیری مستمر وضعیت سلامتی ایشان تأکید کردند.
مرجع عالیقدر شیعیان در بخشی از این نامه آوردهاند: در این ایام مکرراً جویای حال برادر خویش بوده و برای سلامتی و شفای عاجل او با توسل به ائمه اطهار (سلاماللهعلیهم) دعاگو بوده است.
