به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج، با حضور در دفتر مرکزی بنیاد آبشارعاطفه‌ها در مشهد و دیدار و گفتگو با محمد جواد فولادپور مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفه‌ها اظهار کرد: وظیفه خود می دانستیم از زحمات این بنیاد تشکر کنیم. در بنیاد بین المللی آبشار عاطفه‌ها کارهای ارزشمند و مساعدت های خوبی شکل می‌گیرد که در رفع نیازهای مستضعفان در استان کم برخوردار موثر است.

وی ادامه داد: گرفتن دست نیازمند یکی از بهترین کارها است که در هر جامعه اتفاق می افتد و سفارش های بسیاری از سوی ائمه معصومین در این باره شده است. بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها بادقت سعی می کند تا بدون کوچکترین هدر رفت مالی، نیازهای افراد کم برخوردار را شناسایی و در تامین آنها تلاش کند.

آیت الله حسینی، با اشاره به کمک های بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها به استانهای کم برخوردار بخصوص استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: همواره شاهد کمک های آبشار عاطفه‌ها در زمینه‌های مختلف به این استان هستیم. این بنیاد علاوه بر توزیع بسته های حمایتی و معیشیتی، در تامین کمک هزینه درمان بیماران نیازمند، کمک هزینه تحصیل دانش‌آموزان بی بضاعت و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نقش موثری دارد. هر ساله تعداد بسیاری از زوج های نیازمند شهرهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد به همت این بنیاد به خانه بخت می روند و از ابتدای سال تا کنون بیش از یکصد سری جهیزیه توسط خیریه آبشارعاطفه‌ها بین نیازمندان این استان توزیع شده است.

وی در ادامه افزود: گرفتن دست نیازمندان توفیق الهی است که خدا شامل بندگان خود می کند، بسیاری از جاها ممکن است کمک ها جمع آوری شود ولی به دست نیازمند واقعی نرسد و خطا برود، اما بنیاد آبشار عاطفه‌ها همواره تلاش کرده تا کمک های خیرین را در مسیر نیازهای مستضعفان استفاده کند و این در محرومیت زدایی جامعه موثر است.

نماینده‌ ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان سخنانش خطاب به خیرین توصیه کرد: از خیرین تقاضا داریم حمایت های خود از موسسه های مردم نهاد همچون آبشار عاطفه‌ها که عملکردی موفق و منظم در تمام عرصه ها داشته است در حمایت از نیازمندان بخصوص استانهای کم برخوردار کوشا باشند چرا که اینگونه استانها نیازمند یاری خیرین هستند.

