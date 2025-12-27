به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جهانی که هر لحظه بیش از همیشه به هم «وصل» هستیم، پرسشی جدی پیش روی ماست: چرا احساس میکنیم فاصلهها عمیقتر شدهاند؟ «تنهایی آنلاین» روایتی است از پارادوکس عصر دیجیتال؛ عصری که در آن اعلانها قطع نمیشوند، گفتگوها بیپایاناند، اما حس واقعیِ دیده شدن، آرامآرام محو میشود. مستندی درباره جهانی که در آن «اتصال» جای «ارتباط» را گرفته است.
این مستند با اتکا به پژوهشهای اندیشمندانی چون شری تورکل به یکی از مهمترین بحرانهای پنهان زمانهی ما میپردازد: تنهایی انسان مدرن در شلوغی شبکههای اجتماعی؛ جایی که حضور انسانی، پشت صفحهها و فیلترها گم شده است.
«تنهایی آنلاین» تلاشی است برای بازاندیشی در این سؤال اساسی: آیا روابط آنلاین، واقعاً رابطهاند؟ یا فقط راهی برای فرار از مواجههی عمیق با خود و دیگران؟
مستند «تنهایی آنلاین» محصول مؤسسه بینالمللی حضرت زینب (س)، در سه نسخهی فارسی، انگلیسی و اسپانیایی تولید شده است.
.
نظر شما