ششم دی، سالروز تهاجم شوروی سابق به افغانستان؛ نقش برجسته شیعیان در جهاد افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز شنبه(۶ دی/جدی) مصادف است با چهل‌وششمین سالروز تهاجم شوروی سابق به افغانستان‌؛ روز که ارتش قشون سرخ شوروی در سال ۱۳۵۸ از زمین و هوا به این کشور حمله کرد و حکومت‌های وابسته به خود را روی کار آورد.

با اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی سابق، شیعیان افغانستان از مناطق مختلف این کشور جهاد مسلحانه علیه اشغال را شروع کردند؛ از جمله کابل، شمال کشور و مناطق مرکزی موسوم به هزاره‌جات چون بامیان، دایکندی، غزنی و میدان وردک شاهد این قیام مردمی بود.

در نخستین سال اشغال، مرحوم آیت‌الله بهشتی، رهبر «شورای عالی اتفاق» در مناطق مرکزی افغانستان حکومت محلی در هشت استان افغانستان ایجاد و کنترل این استان‌ها را به دست گرفت.

همچنین در شمال کابل، سیدحسین انوری، فرمانده نظامی شیعه، جهاد مسلحانه را از استان پروان تا کابل آغاز کرد و با شکست نیروهای اشغالگر شوروی، کارنامه درخشان جهادی از خود بر جای گذاشت.

از سوی دیگر، شهید سیداسدالله مسرور و شهید عبدالعلی مزاری از رهبران و فرماندهان نظامی شناخته‌شده شیعیان در شمال افغانستان نیز در شکست اشغال و تهاجم نقش اساسی را برای افغانستان ایفا کردند.

تجاوز شوروی، هم اشغال نظامی و هم تهاجم فرهنگی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالقدیر عالمی، امام جمعه شیعیان در غرب کابل در خطبه دوم نماز جمعه این هفته خود به رویداد ششم جدی/دی، اشاره کرد و آن را نقطه عطف در تاریخ افغانستان عنوان نمود.

عالمی در نماز عبادی – سیاسی جمعه(۵ دی) در مصلی اباصالح‌المهدی(ع) اظهار داشت: «ششم جدی/دی روز تلخ، سیاه و تاریج و یادآور درد و رنج برای ملت ما است و آن سالروز تجاوز شوروی سابق به کشور عزیز ما افغانستان است که در سال ۱۳۵۸ یعنی چهل وشش سال قبل از امروز قشون سرخ شوروی به سرزمین عزیز ما تجاوز کردند.»

به گفته امام جمعه شیعیان در غرب کابل، این تجاوز و لشکرکشی نه تنها تجاوز نظامی و تسلیحاتی بود، بلکه این تجاوز نظامی توام بود با تهاجم وسیع و گسترده فرهنگی نیز بود که متاسفانه این تجاوز پیامدهای ناگواری در ابعاد مختلف برای کشور و مردم افغانستان داشت؛ میلیون‌ها نفر بر اثر این تجاوز یا شهید گردیدند، یا معلول و بی‌دست و پا و یا آواره و مهاجر شدند.

آقای عالمی بیان داشت: «تهاجمات فرهنگی گسترده و پر از فتنه، فساد و رسوایی توسط حکومت‌های دست‌نشانده در بین مردم ترویج و چه بسا بر مردم تحمیل گردید که بر اثر آن بی‌حجابی و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی مغایر با آموزه‌های اسلامی به شدت ترویج و گسترش یافتند.»

او همچنین خاطرنشان ساخت که خوشبختانه مردم افغانستان آرام ننشسته، بلکه با غیرت و غرور اسلامی و با رعایت همدلی و برادری، شیعه و سنی به عنوان افغان و مسلمان، احساس مسئولیت کردند و تا پای جان مقابل دشمنان ایستادگی کردند و سرانجام دشمنان را مجبور به شکست مفتضحانه نمودند.

